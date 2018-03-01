Не в деньгах счастье: Татьяна Буланова рассказала о печали и расставаниях

В последние дни зимы популярная певица Татьяна Буланова подготовила подарок для своих поклонников. Красивое, пронизанное грустью и холодом, видео на новую композицию «В доме, где живет моя печаль» похоже на фильм, в котором Заслуженная артистка России и двукратная обладательница Национальной российской премии «Овация» рассказала о пережитых расставаниях.

Режиссером выступил Рустам Романов. Стихи для песни написал Михаил Гуцериев — автор предыдущей работы певицы.

«У Михаила Гуцериева очень красивые песни! "В доме, где живет моя печаль" — вторая композиция, написанная на его стихи. А первая — "Не бойтесь любви", стала настоящим хитом, я даже так альбом свой решила назвать», — вспоминает Буланова.

В сюжете клипа Буланова стала женой преуспевающего архитектора, который настолько увлекся своей работой, что совершенно забыл про свою супругу, сделав ее жизнь рядом с ним невыносимой. Спустя годы после расставания героиня Булановой возвращается в их старый дом, вспоминая как счастливые, так и грустные моменты, сопровождавшие их семейную жизнь.