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Не в деньгах счастье: Татьяна Буланова рассказала о печали и расставаниях

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Фото из Instagram Татьяны Булановой
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Певица Татьяна Буланова сняла клип на песню Михаила Гуцериева.

В последние дни зимы популярная певица Татьяна Буланова подготовила подарок для своих поклонников. Красивое, пронизанное грустью и холодом, видео на новую композицию «В доме, где живет моя печаль» похоже на фильм, в котором Заслуженная артистка России и двукратная обладательница Национальной российской премии «Овация» рассказала о пережитых расставаниях.

Режиссером выступил Рустам Романов. Стихи для песни написал Михаил Гуцериев — автор предыдущей работы певицы.

«У Михаила Гуцериева очень красивые песни! "В доме, где живет моя печаль" — вторая композиция, написанная на его стихи. А первая — "Не бойтесь любви", стала настоящим хитом, я даже так альбом свой решила назвать», — вспоминает Буланова.

В сюжете клипа Буланова стала женой преуспевающего архитектора, который настолько увлекся своей работой, что совершенно забыл про свою супругу, сделав ее жизнь рядом с ним невыносимой. Спустя годы после расставания героиня Булановой возвращается в их старый дом, вспоминая как счастливые, так и грустные моменты, сопровождавшие их семейную жизнь.

«Как правило, я доверяю режиссеру. Режиссер видит это, у него есть сценарий, он все в голове это уже прокрутил, он знает, как это будет на финальном этапе, когда все кусочки соберет. Единственное, я знаю, какие мои ракурсы более выигрышнее и помогаю в данном случае. Но это не актёрские, а именно женские моменты. А так я отдаюсь в руки режиссеру, мне даже нравится быть ведомой», — рассказала Татьяна о съемках.

Фото: архивы пресс-служб

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