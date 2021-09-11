«Не могу надевать носочки»: лишившаяся рук Грачева показала, как заботится о малыше

Блогер Маргарита Грачева, потерявшая руки после нападения бывшего мужа, откровенно рассказала о том, как выстраивает заботу о новорожденном сыне. Ярослав, отцом которого является новый супруг девушки, появился на свет 2 недели назад и пока постоянно требует материнского внимания.

Грачева призналась, что из-за отсуствия руки не со всеми делами она может справиться самостоятельно. «Почти со всем справляюсь, но есть кое-что, что я не могу. В частности, надевать маленькие носочки. Мне помогают сыновья. Никак у меня это не получается, ни с протезом, ни без протеза. А в остальном все О'К», — рассказала Маргарита Грачева. Она также показала, как переодевает младшего ребенка, не используя протез.