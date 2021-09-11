«Не могу надевать носочки»: лишившаяся рук Грачева показала, как заботится о малыше
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Фото: Instagram
Блогер Маргарита Грачева, потерявшая руки после нападения бывшего мужа, откровенно рассказала о том, как выстраивает заботу о новорожденном сыне. Ярослав, отцом которого является новый супруг девушки, появился на свет 2 недели назад и пока постоянно требует материнского внимания.
Грачева призналась, что из-за отсуствия руки не со всеми делами она может справиться самостоятельно. «Почти со всем справляюсь, но есть кое-что, что я не могу. В частности, надевать маленькие носочки. Мне помогают сыновья. Никак у меня это не получается, ни с протезом, ни без протеза. А в остальном все О'К», — рассказала Маргарита Грачева. Она также показала, как переодевает младшего ребенка, не используя протез.
Блогер отметила, что ей с удовольствием помогают старшие дети: 7-летний Даниил и 8-летний Дмитрий. Кроме того поддерживает и нянчится с внуком ее мама. Новый супруг Грачевой не стал брать отпуск и продолжает работать. Так что быт и дети остаются на ней.
Фото: @margoritka1211/Instagram
Подписчики Грачевой интересовались и судьбой ее бывшего мужа, который сейчас находится в заключении. Маргарита ответила, что после освобождения у него не будет никаких прав общаться с сыновьями, так как он их лишен. Девушка призналась, что боится думать о дне, когда тот выйдет на свободу, так как сомневается, что представители государственных служб смогут ее защитить.
Ранее мы писали о креативной фотосессии, которую Маргарита Грачева организовала для малыша. Он примерил не только образ ангелочка, но и рокера-бунтовщика.
Фото и видео: @margoritka1211/Instagram