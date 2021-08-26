Маргарита Грачева родила третьего ребенка: «Я стала мамой-трансформером»

Этот малыш стал первым общим ребенком для Маргариты и ее нового супруга, за которого она вышла замуж два года назад. На свет он появился в элитном роддоме на Фурштатской в Москве.

Кроме этого малыша, у самой Маргариты есть еще двое детей — от первого супруга, который лишил ее руки. Из-за этого она вынуждена носить биомеханический протез. Однако Маргарита не сдается и демонстрирует всем силу духа и жизнелюбие. Теперь она ведет активную деятельность, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия и помочь другим женщинам, которые столкнулись с такой ситуацией.