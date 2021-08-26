Маргарита Грачева родила третьего ребенка: «Я стала мамой-трансформером»
Маргарита Грачева в третий раз стала мамой. О беременности телеведущей стало известно этой весной — грядущее радостное событие она не скрывала и охотно делилась подробностями своей беременности.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @margoritka1211
Накануне Грачева сообщила, что стала мамой:
«Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10», — призналась она в своем блоге.
Мальчик родился с весом 3700 граммов и ростом 53 сантиметра.
Этот малыш стал первым общим ребенком для Маргариты и ее нового супруга, за которого она вышла замуж два года назад. На свет он появился в элитном роддоме на Фурштатской в Москве.
Кроме этого малыша, у самой Маргариты есть еще двое детей — от первого супруга, который лишил ее руки. Из-за этого она вынуждена носить биомеханический протез. Однако Маргарита не сдается и демонстрирует всем силу духа и жизнелюбие. Теперь она ведет активную деятельность, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия и помочь другим женщинам, которые столкнулись с такой ситуацией.
Фото: Instagram Маргариты Грачевой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!