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Маргарита Грачева родила третьего ребенка: «Я стала мамой-трансформером»

Девушка стала известна благодаря ужасной истории — ее бывший супруг в порыве ревности вывез ее в лес и отрубил кисти рук. Несмотря на эту страшную ситуацию, девушка смогла справиться со всем и найти свое счастье.
Маргарита Грачева родила третьего ребенка: «Я стала мамой-трансформером»

Маргарита Грачева в третий раз стала мамой. О беременности телеведущей стало известно этой весной — грядущее радостное событие она не скрывала и охотно делилась подробностями своей беременности.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Маргарита Грачева в Праге

Фото: @margoritka1211

Накануне Грачева сообщила, что стала мамой:

«Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10», — призналась она в своем блоге.

Мальчик родился с весом 3700 граммов и ростом 53 сантиметра.

Этот малыш стал первым общим ребенком для Маргариты и ее нового супруга, за которого она вышла замуж два года назад. На свет он появился в элитном роддоме на Фурштатской в Москве.

Кроме этого малыша, у самой Маргариты есть еще двое детей — от первого супруга, который лишил ее руки. Из-за этого она вынуждена носить биомеханический протез. Однако Маргарита не сдается и демонстрирует всем силу духа и жизнелюбие. Теперь она ведет активную деятельность, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия и помочь другим женщинам, которые столкнулись с такой ситуацией.

Фото: Instagram Маргариты Грачевой

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