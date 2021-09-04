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Маргарита Грачева устроила недельному сыну фотосессию рокера

29-летняя блогер Маргарита Грачева, живущая с протезами рук после нападения бывшего мужа, в третий раз стала мамой в конце августа. Она родила сына Ярослава новому супругу, за которого вышла два года назад. Несмотря на свосем юный возраст малыш уже поучаствовал в первой в своей жизни профессиональной фотосъемке. Итоговыми кадрами, а также видео того, как проходила съемка, Маргарита Грачева поделилась в соцсетях.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Маргарита Грачева

Фото: Instagram

Лишившаяся кистей рук из-за мужа-тирана Маргарита Грачева на днях стала многодетной мамой. На свет появился ее первенец от нового супруга, за которого блогер вышла два года назад. Также у нее есть двое сыновей от предыдущего брака. Их младшего брата назвали Ярославом.

Несмотря на то, что мальчику не исполнилось и недели, мама в первые дни его жизни организовала для него профессиональную фотосессию. Итоговыми кадрами она поделилась в соцсетях.

Также Маргарита Грачева поделилась и тем, как проходила съемка. Обычно новорожденных снимают спящими, но Ярослав предпочитал бодрствовать.

Ранее Маргарита Грачева рассказала, что заботится о сыне ей помогает не только муж, но и сыновья-погодки. В этом году мальчикам исполняется 8 и 7 лет.

Также в сторис Грачева рассказала, как поменялся ее вес из-за беременности. До нее он составлял 54 килограмма, а в положении увеличился на 15 килограммов. Сейчас Маргарите Грачевой удалось сбросить около половины набранного, ее вес составляет 61 кг.

Фото и видео: @@first_babyfoto, @margoritka1211/Instagram