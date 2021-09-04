Маргарита Грачева устроила недельному сыну фотосессию рокера
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Лишившаяся кистей рук из-за мужа-тирана Маргарита Грачева на днях стала многодетной мамой. На свет появился ее первенец от нового супруга, за которого блогер вышла два года назад. Также у нее есть двое сыновей от предыдущего брака. Их младшего брата назвали Ярославом.
Несмотря на то, что мальчику не исполнилось и недели, мама в первые дни его жизни организовала для него профессиональную фотосессию. Итоговыми кадрами она поделилась в соцсетях.
Также Маргарита Грачева поделилась и тем, как проходила съемка. Обычно новорожденных снимают спящими, но Ярослав предпочитал бодрствовать.
Ранее Маргарита Грачева рассказала, что заботится о сыне ей помогает не только муж, но и сыновья-погодки. В этом году мальчикам исполняется 8 и 7 лет.
Также в сторис Грачева рассказала, как поменялся ее вес из-за беременности. До нее он составлял 54 килограмма, а в положении увеличился на 15 килограммов. Сейчас Маргарите Грачевой удалось сбросить около половины набранного, ее вес составляет 61 кг.
Фото и видео: @@first_babyfoto, @margoritka1211/Instagram