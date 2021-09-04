Маргарита Грачева устроила недельному сыну фотосессию рокера

Лишившаяся кистей рук из-за мужа-тирана Маргарита Грачева на днях стала многодетной мамой. На свет появился ее первенец от нового супруга, за которого блогер вышла два года назад. Также у нее есть двое сыновей от предыдущего брака. Их младшего брата назвали Ярославом.

Несмотря на то, что мальчику не исполнилось и недели, мама в первые дни его жизни организовала для него профессиональную фотосессию. Итоговыми кадрами она поделилась в соцсетях.