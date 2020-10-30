«Не хочу снова стать молодой»: Роза Сябитова показала архивное фото в образе рыжей бестии

Напомним, Роза Сябитова знакома зрителям по телепрограмме «Давай поженимся!». Далеко не всем нравится эпатажный образ свахи, однако, по мнению Сябитовой, именно амплуа «стареющей клоунессы» больше всего устраивает ее поклонников: «Люблю и не боюсь сниматься в амплуа «Стареющая клоунесса» (определение Ефима Шифрина). Такой меня больше любят зрители и поклонники. Хотя много лет пыталась показать себя другой, как в жизни: успешная бизнесвумен, хорошая мать, профессиональный писатель-психолог. Публика не принимает. Значит, и не надо! Любите и ненавидьте ту Сябитову, которая вам ближе. А какой бы вы хотели видеть меня?».

К слову, недавно Роза Сябитова выдала замуж дочь Ксению. Телеведущая опубликовала фотографии со свадьбы дочки и ее супруга Максима Шевченко. Бракосочетание состоялось в Грибоедовском ЗАГСе, на невесте было довольно скромное свадебное платье, а в руках она держала букет цветов нежных оттенков.

«Мы решили обойтись без большого торжества. Тому есть несколько причин. Мне не хотелось ассоциации у Ксении с предыдущей свадьбой — 200 человек гостей, из них 100 звездных, огромный бюджет. Да и к чему пытаться переплюнуть саму себя. К тому же тогда Ксюша выходила замуж целомудренной, все было впервые, на этот раз устраивать пышное торжество мы смысла не видели, да и по причине пандемии не стоило приглашать много народа. Я предложила отметить событие на своем участке, ребята меня поддержали. Это хорошая история, и в дальнейшем другие пары могут взять ее для подражания. Мы все понимаем, что многим сейчас придется пережить не самые простые времена. Поэтому лучше не совершать необоснованные траты, подкопить ресурсы, лучше пустить их на поддержку молодым семьям. Пафос — уже не тренд», — рассказала Роза Сябитова изданию «Антенна-Телесемь».