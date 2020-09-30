Наташа Королева дала первое интервью после измены Тарзана: «Мужья уходят к молодым»

«Кого-то кризис накрывает в 40, кого-то в 50, но накрывает сильно. Девочки должны не забывать о том, что как раз в этот период кризисный происходят все самые неблагополучные вещи в семье. И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения. Потому что бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня. Или бывает по-другому. Муж все уже, он лежит на диване, у него пиво, футбол, и ему уже ничего не хочется. А она увядает рядом с ним, она от него ничего не получает. Понимаете, это мужчинам легче — на левачок сходил, и как бы поправил ситуацию. А женщины нет, они все-таки семейные, особенно те, кто давно живут вместе, и есть домашний очаг, и дети. Для них это сложней гораздо. Вот в этот момент вы просто должны себя собрать. Выбросить старый гардероб купить что-то новое. То есть заставить себя. Это очень важно», — заявила певица в интервью для Youtube-шоу «Почти серьезно».

Несколько недель назад 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее была связь с Тарзаном. Внимание к звездному семейству и обсуждение их личной жизни порядком надоели артисту и он эмоционально признался, что изменил супруге. Сергей Глушко решил поставить жирную точку в скандале с его именем и записал видео, в котором рассказал о том, как все было на самом деле.

«Да, я изменил своей жене, но отвечать за это я буду только перед богом и ней. Ни перед кем из вас я не намерен отчитываться! Эта женщина дана мне богом, не знаю, за какие заслуги. И вы ногтя моей супруги не стоите!», — заявил танцор.

Напомним, что Наташа Королева и Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, женаты 17 лет. У пары есть 18-летний сын Архип, который решил пойти по стопам знаменитой мамы и хочет стать певцом.