Наталью Водянову в мини-шортах, рубашке и кепке сравнили с подростком: «Девочка 16 лет!»

Наталья Водянова мать пятерых детей, что приводит в восторг ее фанатов. Под каждым ее постом в Instagram появляются комментарии, где фолловеры удивляются, как многодетной модели удается сохранять свою юношескую привлекательность.

В социальной сети Наталья показала фото с активного отдыха. И поклонники назвали Водянову, позирующую в мини-ортах, рубаке, кедах и кепке, 16-летним подростком.