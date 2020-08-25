Наталью Водянову в мини-шортах, рубашке и кепке сравнили с подростком: «Девочка 16 лет!»
Фото: www.instagram.com/natasupernova/
Наталья Водянова мать пятерых детей, что приводит в восторг ее фанатов. Под каждым ее постом в Instagram появляются комментарии, где фолловеры удивляются, как многодетной модели удается сохранять свою юношескую привлекательность.
В социальной сети Наталья показала фото с активного отдыха. И поклонники назвали Водянову, позирующую в мини-ортах, рубаке, кедах и кепке, 16-летним подростком.
«Ваш муж счастливый человек», «Мать пятерых детей? Не может быть», «Девочка 16 лет», «Эх, завидую», «Ножки — отпад», «Солнечная Наталья», «Наташа, какая вы классная», «Нереальная красотка», «Идеальная», — написали модели в комментариях на разных языках.
Ранее стало известно, что Наталья Водянова из-за пандемии коронавируса на год отложила свадьбу с отцом своих младших сыновей Антуаном Арно. Также Наталья показывала, как отдыхает с красавицей дочкой Невой и старшим сыном Лукасом.
Фото и видео: Instagram Натальи Водяновой
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