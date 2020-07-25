Наталья Водянова отдыхает на берегу моря с подросшим сыном: «Король моего песочного замка»

«Наталья, Вы просто красавица! Ваш купальник так сочетается Вашими очками, и по цвету и по стилю. Просто здорово», — делают комплименты поклонники.

Они с удовольствием следят за личной жизнью супермодели и тем, как растут ее дети. Недавно сын Натальи Водяновой, к примеру, решился на брутальную стрижку и попрощался с ангельскими локонами.