Наталья Водянова отдыхает на берегу моря с подросшим сыном: «Король моего песочного замка»
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Фото: Instagram Натальи Водяновой
38-летняя Наталья Водянова делится фотографиями с курорта.
«С королем моего песочного замка. Всем отличных выходных», — написала она.
«Наталья, Вы просто красавица! Ваш купальник так сочетается Вашими очками, и по цвету и по стилю. Просто здорово», — делают комплименты поклонники.
Они с удовольствием следят за личной жизнью супермодели и тем, как растут ее дети. Недавно сын Натальи Водяновой, к примеру, решился на брутальную стрижку и попрощался с ангельскими локонами.
Фото и видео: Instagram/@natasupernova
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