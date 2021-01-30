Наталья Водянова показала редкое фото мужа: «Это любовь»
Фото: @natasupernova / Instagram
Антуан Арно с удовольствием позирует красавице-жене. Кстати, в домашней мини-фотосессии вместе с ним принял участие и домашний любимец семьи — милая собачка Кофочка, которая, между прочим, обычная дворняга.
В комментариях пользователи Сети очень обрадовались редким семейным фотографиям. Они отметили, что Антуан и Наталья, действительно, очень красивая пара, которая прекрасно дополняет друг друга.
К слову, ранее мы рассказывали, что Наталья Водянова и Антуан Арно начали отношения в 2011 году. Именно в этот год модель приняла решение уйти от первого супруга — британского аристократа Джастина Портмана, от которого Водянова родила троих детей. Брак Портмана и Водяновой длился почти 10 лет.
Фото и видео: @natasupernova/ Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram