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Наталья Водянова показала редкое фото мужа: «Это любовь»

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Наталья Водянова, селфи

Фото: @natasupernova / Instagram

Супермодель часто делится снимками и видео в своем блоге в Instagram. Только вот обычно в кадре либо сама она, либо ее дети. Сегодня знаменитость решила немного разнообразить свой контент и опубликовала на своей странице снимки супруга.

Антуан Арно с удовольствием позирует красавице-жене. Кстати, в домашней мини-фотосессии вместе с ним принял участие и домашний любимец семьи — милая собачка Кофочка, которая, между прочим, обычная дворняга.

В комментариях пользователи Сети очень обрадовались редким семейным фотографиям. Они отметили, что Антуан и Наталья, действительно, очень красивая пара, которая прекрасно дополняет друг друга.

К слову, ранее мы рассказывали, что Наталья Водянова и Антуан Арно начали отношения в 2011 году. Именно в этот год модель приняла решение уйти от первого супруга — британского аристократа Джастина Портмана, от которого Водянова родила троих детей. Брак Портмана и Водяновой длился почти 10 лет.

Фото и видео: @natasupernova/ Instagram

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