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Сын Натальи Водяновой решился на брутальную стрижку и попрощался с ангельскими локонами

Лукас Портман стал выглядеть старше после обращения к стилисту.

Кадр, которым поделился в своем блоге Лукас Портман, удивила мир. Белокурый юноша решил избавиться от нежных локонов и сделать брутальную стрижку.

Кажется, после обращения к стилисту по волосам он стал выглядеть старше.

А вам нравится его преображение?

Фото и видео: Instagram/@lucas_portman

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