Сын Натальи Водяновой решился на брутальную стрижку и попрощался с ангельскими локонами
Лукас Портман стал выглядеть старше после обращения к стилисту.
Кадр, которым поделился в своем блоге Лукас Портман, удивила мир. Белокурый юноша решил избавиться от нежных локонов и сделать брутальную стрижку.
Кажется, после обращения к стилисту по волосам он стал выглядеть старше.
А вам нравится его преображение?
Фото и видео: Instagram/@lucas_portman
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