Наталья Подольская раскрыла секрет похудения на 10 килограмм после родов
Фото: @nataliapodolskaya/Instagram
«Мне, наверное, повезло с генетикой. Похудеть и после первой беременности, и после второй мне помогло грудное вскармливание. Сначала я удивлялась, почему после рождения сына стала больше есть и при этом худеть, а потом где-то вычитала, что женщина, кормя грудью, затрачивает на 600—800 калорий в день больше, чем обычно. Сейчас я даже сладкое ем в таких количествах, какие не могла себе позволить до рождения Вани», — рассказала звезда в интервью изданию 7Дней.
Кроме того, певица успевает заниматься спортом. Она купила себе курс по тренировкам, которые выполняет дома. «Пилатес — это деликатный вид спорта. Очень гармоничный, позволителен после родов. Для них нужен только коврик и иногда фитбол. Все упражнения делаются лежа на этом коврике. Я в восторге!», — отметила знаменитость.
Ранее мы писали о том, что Наталья Подольская рассказала о борьбе с бесплодием. Она откровенно призналась в том, что долгое время не могла забеременеть
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya
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