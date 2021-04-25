Наталья Подольская раскрыла секрет похудения на 10 килограмм после родов

«Мне, наверное, повезло с генетикой. Похудеть и после первой беременности, и после второй мне помогло грудное вскармливание. Сначала я удивлялась, почему после рождения сына стала больше есть и при этом худеть, а потом где-то вычитала, что женщина, кормя грудью, затрачивает на 600—800 калорий в день больше, чем обычно. Сейчас я даже сладкое ем в таких количествах, какие не могла себе позволить до рождения Вани», — рассказала звезда в интервью изданию 7Дней.

Кроме того, певица успевает заниматься спортом. Она купила себе курс по тренировкам, которые выполняет дома. «Пилатес — это деликатный вид спорта. Очень гармоничный, позволителен после родов. Для них нужен только коврик и иногда фитбол. Все упражнения делаются лежа на этом коврике. Я в восторге!», — отметила знаменитость.