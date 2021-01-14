Наталья Подольская показала, как приводит себя в форму после родов
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Молодая мама Наталья Подольская торопится привести себя в форму — несмотря на рождение ребенка, ее карьера не стоит на месте. Вместе с мужем Владимиром Пресняковым она уже успела принять участие в записи новогодних концертов, а прямо перед родами выпустила новую песню.
При работе над фигурой особенное внимание Наталья уделяет плаванию. Певица признается, что тренируется ежедневно, и делает по 50 заплывов за тренировку.
Подписчики, однако, считают, что для недавно родившей женщины певица в отличной форме, несмотря на ее собственные комментарии о том, что на съемках в вечерних платьях живот ей приходится втягивать.
Ранее Наталья поздравила своих подписчиков со старым Новым годом и опубликовала совместное фото с мужем, на котором появилась в широких брюках с высокой талией. В комментариях поклонники сошлись на том, что Пресняков и Подольская — одна из самых красивых и гармоничных пар шоу-бизнеса, и сравнили певицу с ее знаменитой свекровью:
«Наталья, Вы здесь очень похожи с Еленой Петровной, мамой Владимира».
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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