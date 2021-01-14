Наталья Подольская показала, как приводит себя в форму после родов

Подписчики, однако, считают, что для недавно родившей женщины певица в отличной форме, несмотря на ее собственные комментарии о том, что на съемках в вечерних платьях живот ей приходится втягивать.

Ранее Наталья поздравила своих подписчиков со старым Новым годом и опубликовала совместное фото с мужем, на котором появилась в широких брюках с высокой талией. В комментариях поклонники сошлись на том, что Пресняков и Подольская — одна из самых красивых и гармоничных пар шоу-бизнеса, и сравнили певицу с ее знаменитой свекровью:

«Наталья, Вы здесь очень похожи с Еленой Петровной, мамой Владимира».