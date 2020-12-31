Наталья Подольская показала трогательное фото с крестин младшего сына
Фото: Instagram Натальи Подольской
Наталья Подольская решила подвести итоги года и опубликовала в Instagram фото с крестин младшего сына. «Подведение итогов...? Ну что сказать ? Сложный, необычный, тревожный, для нашей семьи один из лучших годов. Сбылась ещё одна мечта. Ещё одна галочка в листе желаний. Могу сказать только СПАСИБО», — написала она.
«Счастья вашей дружной семье», «Молодцы!!! С Наступающим!!! Здоровья и благополучия!», «Красивые, счастливые, талантливые, скромные, семейные, весёлые позитивные люди вы. Счастья на всю жизнь вам!», «Очень красивая семья!Счастья Вам», «От чистого сердца рада за Вашу семью!С Наступающим Вас!!», «Наталья, Вы очень расцвели!!!», «Счастья вам хорошие люди!!! Девочку годика через три!!», «Какая красивая фотография. Счастья!!!!», «Прекрасная семья!!!! Дай Бог вам всего самого наилучшего!!!!», — пишут поклонники в комментариях.
Ранее, 10 декабря, Наталья Подольская опубликовала в Instagram видео, в котором она стоит в храме и держит сына Ваню на руках во время обряда крещения. «Поза кормящей матери... Сегодня хороший день. Крестили нашего Иоанна в честь Иоанна Крестителя», — подписала она ролик. Также певица показала семейное торжество в честь крещения, на котором в числе гостей присутствовали ее сестра Юлиана с дочерями и сын Владимира Преснякова Никита с женой Алиной Красновой.
Напомним, Наталья Подольская, слухи о беременности которой появлялись регулярно на протяжении нескольких лет, в середине августа перестала скрывать свое интересное положение от широкой общественности. Певица опубликовала на своей странице в Instagram эффектный кадр, на котором позирует в купальнике с заметно округлившимся животом. «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много», — подписала фото супруга Владимира Преснякова. А вскоре, 22 октября, певица родила второго сына, которого назвали Иваном. У супругов также подрастает пятилетний сын Артемий.
Фото: Instagram
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