Наталья Подольская показала трогательное фото с крестин младшего сына

«Счастья вашей дружной семье», «Молодцы!!! С Наступающим!!! Здоровья и благополучия!», «Красивые, счастливые, талантливые, скромные, семейные, весёлые позитивные люди вы. Счастья на всю жизнь вам!», «Очень красивая семья!Счастья Вам», «От чистого сердца рада за Вашу семью!С Наступающим Вас!!», «Наталья, Вы очень расцвели!!!», «Счастья вам хорошие люди!!! Девочку годика через три!!», «Какая красивая фотография. Счастья!!!!», «Прекрасная семья!!!! Дай Бог вам всего самого наилучшего!!!!», — пишут поклонники в комментариях.

Ранее, 10 декабря, Наталья Подольская опубликовала в Instagram видео, в котором она стоит в храме и держит сына Ваню на руках во время обряда крещения. «Поза кормящей матери... Сегодня хороший день. Крестили нашего Иоанна в честь Иоанна Крестителя», — подписала она ролик. Также певица показала семейное торжество в честь крещения, на котором в числе гостей присутствовали ее сестра Юлиана с дочерями и сын Владимира Преснякова Никита с женой Алиной Красновой.