Наталья Подольская на позднем сроке беременности устроила стильную фотосессию в платье с разрезом до бедра

Наталья Подольская набралась энергии и позитива во время отдыха на море, и теперь вовсю работает в Москве. Певица, находящаяся на последнем сроке беременности, снялась в стильной фотосессии. Ей подобрали несколько образов, подчеркнувших ее красоту и большой живот.

Видео со съемок 38-летняя артистка опубликовала в Instagram. Для одной из съемок Наталье сделали гладкую укладку, и она позировала в лаконичном платье с разрезом до бедра.