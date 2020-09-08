Наталья Подольская на позднем сроке беременности устроила стильную фотосессию в платье с разрезом до бедра
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья Подольская набралась энергии и позитива во время отдыха на море, и теперь вовсю работает в Москве. Певица, находящаяся на последнем сроке беременности, снялась в стильной фотосессии. Ей подобрали несколько образов, подчеркнувших ее красоту и большой живот.
Видео со съемок 38-летняя артистка опубликовала в Instagram. Для одной из съемок Наталье сделали гладкую укладку, и она позировала в лаконичном платье с разрезом до бедра.
Подольская также рассказала, что ей понравились многие кадры, но некоторые из них не увидят свет, останутся в ее архиве. Такими снимками стали те, где беременная певица предстала в бежевом боди и коричневой кожаной куртке.
Напомним, о беременности Подольская сообщила в августе, когда уже перешагнула ее экватор. А на днях ее свекры Владимир и Елена Пресняковы рассказали, что у их сына с женой будет еще один мальчик и он родится в ноябре. Имя для малыша пока не придумали.
Фото видео: Instagram Натальи Подольской
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