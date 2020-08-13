38-летняя Наталья Подольская засветила округлившийся живот?
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya
Новость о второй беременности Натальи Подольской не дает покоя поклонникам артистки. Буквально под каждым постом в Instagram фолловеры пытаются получить информацию «из первых уст», а на свежих фото — ищут изменения в фигуре певицы. 12 августа Наталья показала несколько кадров с дня рождения своих племянниц Саши и Насти, который семья в окружении родных и близких отметила в парке аттракционов. Для праздника Наталья Подольская выбрала белое хлопковое платье с кружевной отделкой, которое дополнила черным кожаным пиджаком и сапогами-казаками.
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Жизнь идёт ! Нашим любимым девочкам Саше и Насте исполнилось 5 лет 😻😻. Как приятно дарить детям праздник! Столько счастья и эмоций ! Поздравляю счастливых родителей @yuliana_pod @antonibogat ! Пусть растут добрыми и здоровыми девочками ❤️❤️ Большое спасибо за организацию @parkskazka @moreshowcom @favorit_show И чудесные фотографии от нашей самой крутой @kormilchinkova ❤️
На снимках певица тщательно скрывает область живота — запахнутым пиджаком оверсайз или головой сына Артемия, но это не помешало подписчикам увидеть округлившийся живот: «Ну, точно, Наташа беременная. Вы мы тут разглядели», «Желаю вам тоже девочку», «Наташа, очень рада за вас, что вы опять станете мамой! Будьте счастливы и здоровы!», «Интересно, сколько человек увеличили 2ю фотку, чтоб разглядеть животик», «Я так за вас рада!», «Животик видно, теперь младший Пресняков будет еще младше», «Как здорово, детки растут, дай бог, скоро еще один детский смех добавится к ним», «Наталья, Вы так этого хотели! Поздравляю! Искренне! От души!».
А вы видите изменения в фигуре Натальи Подольской?