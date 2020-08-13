38-летняя Наталья Подольская засветила округлившийся живот?

На снимках певица тщательно скрывает область живота — запахнутым пиджаком оверсайз или головой сына Артемия, но это не помешало подписчикам увидеть округлившийся живот: «Ну, точно, Наташа беременная. Вы мы тут разглядели», «Желаю вам тоже девочку», «Наташа, очень рада за вас, что вы опять станете мамой! Будьте счастливы и здоровы!», «Интересно, сколько человек увеличили 2ю фотку, чтоб разглядеть животик», «Я так за вас рада!», «Животик видно, теперь младший Пресняков будет еще младше», «Как здорово, детки растут, дай бог, скоро еще один детский смех добавится к ним», «Наталья, Вы так этого хотели! Поздравляю! Искренне! От души!».

А вы видите изменения в фигуре Натальи Подольской?