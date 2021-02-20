Бочкарева, Бондарчук и другие звезды, примерившие «хищные» образы этой зимой

Яркий ход сделала звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Бочкарева, которая накинула дерзкое леопардовое пальто поверх монохромного образа со жгучим алым цветом в главной роли. Актриса примерила классические брюки-клеш и дополнила их лакированными ботильонами и помадой в тон. Светлана Бондарчук старательно показывала свои вариации на тему анималистических мотивов, взяв на вооружение шубу длины миди. Бизнесвумен то миксует ее с неоновыми платками с этническими принтами, то и вовсе надевает на голое тело.