Бочкарева, Бондарчук и другие звезды, примерившие «хищные» образы этой зимой
Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official
Яркий ход сделала звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Бочкарева, которая накинула дерзкое леопардовое пальто поверх монохромного образа со жгучим алым цветом в главной роли. Актриса примерила классические брюки-клеш и дополнила их лакированными ботильонами и помадой в тон. Светлана Бондарчук старательно показывала свои вариации на тему анималистических мотивов, взяв на вооружение шубу длины миди. Бизнесвумен то миксует ее с неоновыми платками с этническими принтами, то и вовсе надевает на голое тело.
Свой модный леопардовый трофей Айза Долматова миксует с джинсами в духе восьмидесятых и брутальными ботинками, а вот Светлана Лобода добавила в свой образ «драматичную» шифоновую блузку, а все необходимое сложила во вместительную алую сумку. Пятнистые мотивы нередко выбирает Валерия, которой изрядно достается за них от хейтеров. О самых обсуждаемых образах певицы читайте на Passion.ru.
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Фото: Instagram
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