Наталия Орейро предстала в жилетке и галстуке на архивном фото из юности

Актриса и певица Наталья Орейро подарила фанатам возможность увидеть, какой она была в детстве и юности. 44-летняя артистка поделилась двумя кадрами из личного архива. На одном из них она оказалась снята еще в школьные годы. Тогда, видимо, будущая звезда в противоположность своей героине из «Дикого ангела» выбирала женственные вещи и носила длинные волосы с челкой.

А вот на втором фото Орейро предстала в мужских вещах: белой рубашке, жилетке и галстуке. Разместив снимок в соцсетях, Наталия отметила, что такой она себе нравится больше.