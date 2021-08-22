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Наталия Орейро предстала в жилетке и галстуке на архивном фото из юности

44-летняя звезда «Дикого ангела» порадовала поклонников новыми фото из личного альбома. Наталия Орейро поделилась школьным снимком, а также выложила кадр, сделанный во времена съемок в знаменитом сериале. На последнем актриса примерила мужские вещи: полосатую жилетку с белой рубашкой и красный галстук. А вот на школьной фотографии Орейро оказалась снята в женственном платье с украшенным вышивкой воротничком.
Наталия Орейро предстала в жилетке и галстуке на архивном фото из юности

Актриса и певица Наталья Орейро подарила фанатам возможность увидеть, какой она была в детстве и юности. 44-летняя артистка поделилась двумя кадрами из личного архива. На одном из них она оказалась снята еще в школьные годы. Тогда, видимо, будущая звезда в противоположность своей героине из «Дикого ангела» выбирала женственные вещи и носила длинные волосы с челкой.

А вот на втором фото Орейро предстала в мужских вещах: белой рубашке, жилетке и галстуке. Разместив снимок в соцсетях, Наталия отметила, что такой она себе нравится больше.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталия Орейро в школьные годы

Фото: Instagram

Отметим, что сейчас Наталия Орейро все чаще выбирает для светских выходов женственные образы. Актриса часто появляется на телевидении в фэнтезийных платьях с пышной юбкой из летящих тканей.

Этим летом актриса решилась на более кардинальные перемены в образе. Ради одной из ролей Наталия Орейро превратилась в блондинку. Впрочем, после месяца ношения нового цвета она вернулась к своему привычному каштановому оттенку.

Фото и видео: Instagram; Anatoly Lomokhov/Global Look Press; East News

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