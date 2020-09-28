Наталия Орейро блеснула в полупрозрачном платье «принцессы» и произвела фурор

Орейро кружится на высоких шпильках и в полупрозрачном макси-платье с облегающим лифом и пышной юбкой с многочисленными оборками. Образ принцессы поддержали забавные рукава-крылышки, банты на спине и мерцающий пояс из объемных кристаллов. В рифму с нарядом — ободок из крупных жемчужин, обрамляющий прическу-бабетту. Жемчуг украсил и мейкап певицы — сразу по несколько бусин красуются на веках. Финальные штрихи — пара лаконичных, едва заметных серег, и нюдовая помада матовой текстуры.