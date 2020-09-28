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Наталия Орейро блеснула в полупрозрачном платье «принцессы» и произвела фурор

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Наталия Орейро примерила платье «принцессы»

Фото: Instagram @nataliaoreirosoy

Наталия Орейро продефилировала в новом образе с платьем «принцессы» и произвела настоящий фурор. 43-летняя звезда «Дикого ангела» показала, как построить нескучный вечерний образ на основе консервативного черного цвета.

Орейро кружится на высоких шпильках и в полупрозрачном макси-платье с облегающим лифом и пышной юбкой с многочисленными оборками. Образ принцессы поддержали забавные рукава-крылышки, банты на спине и мерцающий пояс из объемных кристаллов. В рифму с нарядом — ободок из крупных жемчужин, обрамляющий прическу-бабетту. Жемчуг украсил и мейкап певицы — сразу по несколько бусин красуются на веках. Финальные штрихи — пара лаконичных, едва заметных серег, и нюдовая помада матовой текстуры.

Наталия Орейро / Instagram @nataliaoreirosoy

Поклонники осыпали Наталию Орейро сотнями восторженных комплиментов. «Принцесса!», «Как всегда потрясающая», «Божественно!», «Достойна Оскара», «Куколка», «Восхитительный образ», «Образ необычный и запоминающийся! Завораживающий черный», «Идеальна!», «Роскошно и шикарно» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @nataliaoreirosoy

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