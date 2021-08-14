passion.ru

Наталия Орейро после месяца в блонде снова сменила цвет волос

44-летняя звезда «Дикого ангела» в конце июня предстала в жюри шоу Argentina Got Talent с белокурыми локонами. В новом образе Наталия Орейро успела сняться и в нескольких фотосессиях. Однако, видимо, звезда осталась не слишком довольна итогами бьюти-эксперимента. В августе уругвайская актриса и певица снова сменила цвет волос. Ее поклонники отмечают, что звезде одинаково идут и нынешний, и предыдущий оттенки.
Наталия Орейро после месяца в блонде снова сменила цвет волос

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро после кардинальной смены имиджа и перекрашивания в блондинку опять поменяла цвет волос. 44-летняя уругвайская актриса и певица, очевидно, оказалась не слишком довольна своим новым видом.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро

Фото: Global Look Press

На днях она выложила снимки, на которых вновь предстала брюнеткой.

Отметим, что в светлый оттенок Наталия перекрашивалась ради роли в фильме Santa Evita. Очевидно, съемки оказались завершены, и Орейро предпочла вернуться к прежнему имиджу.

Ранее Наталия Орейро поделилась с поклонниками стильным способом защиты от коронавируса. Телезвезда опубликовала снимки, где вместо традиционной маски использовала прозрачный защитный экран с креативной окантовкой в тон наряду.

Фото и видео: Instagram; Anatoly Lomokhov/Global Look Press; East News

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram