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Наталия Орейро после месяца в блонде снова сменила цвет волос

44-летняя звезда «Дикого ангела» в конце июня предстала в жюри шоу Argentina Got Talent с белокурыми локонами. В новом образе Наталия Орейро успела сняться и в нескольких фотосессиях. Однако, видимо, звезда осталась не слишком довольна итогами бьюти-эксперимента. В августе уругвайская актриса и певица снова сменила цвет волос. Ее поклонники отмечают, что звезде одинаково идут и нынешний, и предыдущий оттенки.