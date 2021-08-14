Наталия Орейро после месяца в блонде снова сменила цвет волос
Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро после кардинальной смены имиджа и перекрашивания в блондинку опять поменяла цвет волос. 44-летняя уругвайская актриса и певица, очевидно, оказалась не слишком довольна своим новым видом.
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Фото: Global Look Press
На днях она выложила снимки, на которых вновь предстала брюнеткой.
Отметим, что в светлый оттенок Наталия перекрашивалась ради роли в фильме Santa Evita. Очевидно, съемки оказались завершены, и Орейро предпочла вернуться к прежнему имиджу.
Ранее Наталия Орейро поделилась с поклонниками стильным способом защиты от коронавируса. Телезвезда опубликовала снимки, где вместо традиционной маски использовала прозрачный защитный экран с креативной окантовкой в тон наряду.
Фото и видео: Instagram; Anatoly Lomokhov/Global Look Press; East News
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