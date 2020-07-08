Наталия Орейро порадовала фанатов пикантным фото в коротком парике и пышном подъюбнике
Фото: Instagram Наталии Орейро
Несколько дней назад Наталия Орейро завела свою страницу в Instagram, тогда на нее было подписано около 15 тысяч человек. На данный момент на отмеченный «синей галочкой» блог артистки подписано уже 215 тысяч пользователей, но в ближайшее время количество фолловеров обещает возрасти, ведь очередной публикацией актрисы стало ее архивное фото в одном парике и пышном подъюбнике.
Поклонники высоко оценили кадр. В числе комментариев встречаются и фразы на русском: «Самая лучшая! Наша Наташа», «Наталья, я тебя люблю! Привет из Петербурга», «Такая красивая», «Наталья, ты просто красавица! Настоящая sexy lady», «Ну что за шикарная девушка», «Очень любим тебя... Ты прекрасна».
Эта любовь взаимна: некоторое время назад звезда сериала «Дикий ангел» призналась, что уже подала документы на российское гражданство, чтобы иметь возможность быть ближе к своим очень активным поклонникам.
Фото и видео: Instagram/@natalia_oreiro_world/@nataliaoreirosoy
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