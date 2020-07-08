Наталия Орейро порадовала фанатов пикантным фото в коротком парике и пышном подъюбнике

Поклонники высоко оценили кадр. В числе комментариев встречаются и фразы на русском: «Самая лучшая! Наша Наташа», «Наталья, я тебя люблю! Привет из Петербурга», «Такая красивая», «Наталья, ты просто красавица! Настоящая sexy lady», «Ну что за шикарная девушка», «Очень любим тебя... Ты прекрасна».

Эта любовь взаимна: некоторое время назад звезда сериала «Дикий ангел» призналась, что уже подала документы на российское гражданство, чтобы иметь возможность быть ближе к своим очень активным поклонникам.