«Что бы еще сделать на карантине?» 43-летняя Наталия Орейро завела свою страницу в Instagram
Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
О жизни звезды сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро ее поклонники узнавали благодаря фанатским аккаунтам в популярной социальной сети, где публиковались ее свежие и архивные снимки. Однако теперь пользователи Сети смогут получать информацию из первых рук – 43-летняя Наталия Орейро завела свою страницу в Instagram. «Я уже поела, прибралась, почитала. Снова поела, снова прибралась, снова почитала. И спрашиваю себя, что же я еще могу сделать во время этого карантина? А может, мне сделать Instagram?» — рассказала в первом посте блога исполнительница роли Милагрос в популярной мыльной опере.
«Добро пожаловать, наша королева», «Давай, Нати», «Вау, добро пожаловать, Нати», «Наконец-то и у Вас есть страница в нашей социальной сети», «Наконец-то!!!», «Как долго мы этого ждали», «Карантин того стоил! Наконец-то у вас есть Instagram», «Этот час настал! Добро пожаловать, дорогая», «А-а-а-а, я не могу в это поверить, я всю жизнь ждала этого момента, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ», «Вот так новость😍 мы очень рады», «Наконец-то👍. С вами будет веселей! Мы так ждали!», «Вы только что дали мне энергию, чтобы выдержать еще три карантина», — пишут на разных языках обрадованные поклонники (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Отметим, что на момент написания этого текста на официальную страницу Наталии Орейро уже было подписано более шестнадцати тысяч человек.
Фото: Instagram/@natalia_oreiro_world, Globallookpress
Видео: Instagram/@nataliaoreirosoy
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