«Что бы еще сделать на карантине?» 43-летняя Наталия Орейро завела свою страницу в Instagram

«Добро пожаловать, наша королева», «Давай, Нати», «Вау, добро пожаловать, Нати», «Наконец-то и у Вас есть страница в нашей социальной сети», «Наконец-то!!!», «Как долго мы этого ждали», «Карантин того стоил! Наконец-то у вас есть Instagram», «Этот час настал! Добро пожаловать, дорогая», «А-а-а-а, я не могу в это поверить, я всю жизнь ждала этого момента, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ», «Вот так новость😍 мы очень рады», «Наконец-то👍. С вами будет веселей! Мы так ждали!», «Вы только что дали мне энергию, чтобы выдержать еще три карантина», — пишут на разных языках обрадованные поклонники (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Отметим, что на момент написания этого текста на официальную страницу Наталии Орейро уже было подписано более шестнадцати тысяч человек.