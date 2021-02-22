Настя Ивлеева прокомментировала скандальное поведение Инстасамки: «Неприемлемо»

«Сама ситуация ужасна в любых проявлениях. Если эта постанова — это абсолютно не круто, если это реальная ситуация — то тоже кошмар. Есть огромное количество способов коммуникаций с некомпетентными сотрудниками. Есть система штрафов — это самое простое. Все решается вопросом штрафных санкций. Но морально или физически унижать — это неприемлемо. Мы после инцидента лично с Дашей никак не коммуницировали. Сейчас я в нейтральной позиции, не люблю делать выводы наспех о ситуации, как у нас это любят делать. Мне нужно самой пожить, прожить, обдумать все и только тогда трезво оценить ситуацию», — высказалась Ивлеева.

К слову, недавно мы писали, что Инстасамку облили зеленкой — и она показала видео со слезами на глазах. Инстадива рассказала: «Только что ко мне подбежал какой-то человек и вылил на меня зеленку. Вы нормальные вообще?». Многие пользователи усомнились в реальности нападения и снова заподозрили девушку в хайпе. В своем блоге девушка опубликовала фотографию, чтобы подписчики смогли оценить общий ущерб, нанесенный хейтером.

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