Инстасамку облили зеленкой — и она показала видео со слезами на глазах

Напомним, что популярная рэперша и звезда Instagram начала терять поклонников, контракты и звездных друзей. После недавнего скандала девушка стала одной из самых порицаемых персон в Сети. Скандал начался после того, как девушка опубликовала в своем блоге видео, в котором выгоняет из своего дома визажистов, которые опоздали на назначенную с блогершей встречу. Используя ненормативную лексику, Зотеева оскорбила девушек, после чего выкинула из квартиры их вещи и назвала визажистов «нищими».

Сама Инстасамка поспешила оправдаться и объяснила свой поступок тем, что не прощает подобного и якобы требует от всех качественно делать свою работу, но ее поклонники все равно не смогли найти для бывшего кумира никаких оправданий. Кроме того, в своем объяснении Дарья выразилась достаточно провокационно, заявив, что если те, кто осудил ее отношение к персоналу, сами допускают такое, то они никогда не выберутся из нищеты.

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