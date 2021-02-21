Инстасамку облили зеленкой — и она показала видео со слезами на глазах
Фото: Instagram
Известная блогерша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) опубликовала видео, где заявила, что на нее напал неизвестный и облил зеленкой. Инстадива рассказала: «Только что ко мне подбежал какой-то человек и вылил на меня зеленку. Вы нормальные вообще?». Многие пользователи усомнились в реальности нападения и снова заподозрили девушку в хайпе. В своем блоге девушка опубликовала фотографию, чтобы подписчики смогли оценить общий ущерб, нанесенный хейтером. В том числе, она разместила кадры кед от люксового бренда, на которые также попала зеленка. На новом снимке Инстасамка сидит в студии, иронично держа в руке игрушку Йоды из «Звездных войн».
Фото: Instagram
Напомним, что популярная рэперша и звезда Instagram начала терять поклонников, контракты и звездных друзей. После недавнего скандала девушка стала одной из самых порицаемых персон в Сети. Скандал начался после того, как девушка опубликовала в своем блоге видео, в котором выгоняет из своего дома визажистов, которые опоздали на назначенную с блогершей встречу. Используя ненормативную лексику, Зотеева оскорбила девушек, после чего выкинула из квартиры их вещи и назвала визажистов «нищими».
Сама Инстасамка поспешила оправдаться и объяснила свой поступок тем, что не прощает подобного и якобы требует от всех качественно делать свою работу, но ее поклонники все равно не смогли найти для бывшего кумира никаких оправданий. Кроме того, в своем объяснении Дарья выразилась достаточно провокационно, заявив, что если те, кто осудил ее отношение к персоналу, сами допускают такое, то они никогда не выберутся из нищеты.
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Фото: Instagram
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