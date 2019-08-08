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Проверяем слухи: 28-летняя Настя Ивлеева тайно вышла замуж за рэпера Элджея?

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Настя и Элджей

Фото: Instagram
В Сети обсуждают, что пара давно связала себя узами брака.

На днях популярный блогер Настя Ивлеева подогрела слухи о том, что она вышла или собирается замуж за своего бойфренда – 25-летнего рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк, - прим. ред.). В одном из видеороликов зрители разглядели папку «Свадьба», расположенную на рабочем столе ее компьютера.

В начале лета Ивлеева выложила в Instagram фотографию с загранпаспортами. На снимке Настя и Элджей садились в самолет. Блогер поставила рядом с фотографией хэштег #медовыймесяц. Пара на слухи не реагирует и хранит личную жизнь в секрете.

Однако телеграм-канал «Только никому», специализирующийся на жизни знаменитостей, сообщил, ссылаясь на свои источники, что Ивлеева и Узенюк уже давно поженились.

Фото: Телеграм-канал «Только никому»

Настя и Алексей начали встречаться летом 2018 года. До этого у Ивлеевой был роман с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, телеграм-канал «Только никому»

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