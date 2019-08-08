Проверяем слухи: 28-летняя Настя Ивлеева тайно вышла замуж за рэпера Элджея?

В начале лета Ивлеева выложила в Instagram фотографию с загранпаспортами. На снимке Настя и Элджей садились в самолет. Блогер поставила рядом с фотографией хэштег #медовыймесяц. Пара на слухи не реагирует и хранит личную жизнь в секрете.

Однако телеграм-канал «Только никому», специализирующийся на жизни знаменитостей, сообщил, ссылаясь на свои источники, что Ивлеева и Узенюк уже давно поженились.