Телеведущая Настя Ивлеева сменила фамилию и назвала рэпера Элджея «мужем»

Когда в Сети появились слухи о том, что блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея, в в это мало кто не поверил — уж слишком разными они были, слишком незрелыми казались публике. Однако теперь в распоряжении прессы появились доказательства.

Агентство «Москва» сообщило, что с 3 сентября 2019 года, согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), новая фамилия Анастасии Ивлеевой — Узенюк, по мужу. Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк.

Факт состоявшегося брака подтвердила и сама Настя.