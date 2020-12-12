«Настоящая леди»: Стеша Маликова очаровала поклонников лучезарной улыбкой

Дочь известного музыканта кратко подписала публикацию.

«Тепло», — написала инстадива.

Стоит отметить, что Стеша часто радует своих фолловеров фотографиями в нежных и утонченных образах. Уже в таком юном возрасте девушка может похвастаться безупречным вкусом в одежде и врожденным чувством стиля.