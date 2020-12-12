«Настоящая леди»: Стеша Маликова очаровала поклонников лучезарной улыбкой
Фото: @steshamalikova / Instagram
На снимке младшая Маликова позирует в белой шубке и молочной шляпке. В кадре знаменитая блондинка очаровательно улыбается и пленительно смотрит в камеру.
Дочь известного музыканта кратко подписала публикацию.
«Тепло», — написала инстадива.
Стоит отметить, что Стеша часто радует своих фолловеров фотографиями в нежных и утонченных образах. Уже в таком юном возрасте девушка может похвастаться безупречным вкусом в одежде и врожденным чувством стиля.
Фото: @steshamalikova / Instagram
Поклонники оценили новый кадр и отметили необычайную миловидность и элегантность известной знаменитой наследницы. В комментариях под публикацией можно найти огромное количество комплиментов:
«Как я люблю твою улыбку!!!Сразу жить хочется!», «Теплое фото», «Принцесса! Как всегда прекрасна», «Вам очень идут шляпки», — прокомментировали восторженные подписчики.
Фото и видео: @steshamalikova / Instagram
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