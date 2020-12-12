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«Настоящая леди»: Стеша Маликова очаровала поклонников лучезарной улыбкой

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Стеша Маликова с роскошным букетом

Фото: @steshamalikova / Instagram

В своем микроблоге в Instagram инстазвезда опубликовала фотографию, которая покорила ее поклонников. Пользователей Сети восхитила нежная, естественная красота юной леди и ее манящая и ангельская улыбка.

На снимке младшая Маликова позирует в белой шубке и молочной шляпке. В кадре знаменитая блондинка очаровательно улыбается и пленительно смотрит в камеру.

Дочь известного музыканта кратко подписала публикацию.

«Тепло», — написала инстадива.

Стоит отметить, что Стеша часто радует своих фолловеров фотографиями в нежных и утонченных образах. Уже в таком юном возрасте девушка может похвастаться безупречным вкусом в одежде и врожденным чувством стиля.

Стефания Маликова

Фото: @steshamalikova / Instagram

Поклонники оценили новый кадр и отметили необычайную миловидность и элегантность известной знаменитой наследницы. В комментариях под публикацией можно найти огромное количество комплиментов:

«Как я люблю твою улыбку!!!Сразу жить хочется!», «Теплое фото», «Принцесса! Как всегда прекрасна», «Вам очень идут шляпки», — прокомментировали восторженные подписчики.

Фото и видео: @steshamalikova / Instagram

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