Стефания Маликова умилила подписчиков забавным видео с братиком-художником

В семье Дмитрия Маликова стоит полная идиллия. Его старшая дочка Стефания не только успешно занимается бизнесом и продвигает собственную коллекцию, но и уделяет много времени своим домашним. Например, играм с братишкой.

На этот раз в Instagram девушки появилось видео, как малыш нашел тушь и использовал ее почти по назначению, но немного по-своему:

«Когда женская тушь попадает в руки художника - пиши, пропало», — написала Стефания.

Поклонники умиляются:

«Какой милый заботливый братик у вас », «Класс! Самая лучшая сестра!», «Даже вот так...очень красивая», «Макияж женщины глазами и руками мужчины», «''Что то ты сегодня какая то не накрашенная?!'' Взял, и помог своей сестрице преобразиться», «Самый замечательный макияж, который я только видела. Просто отлично подобрана цветовая гамма», «Вы самая лучшая сестра», «Братик сестру не бросит, с красотой поможет. Креативненько. Весело живёте», «Ну, настоящий брат!», «Какой классный блондинчик», «Когда Стеша уверена в своей смывке», «Какой сыночек молодец, будущий художник, маме тушь не жалко», «Какие же Вы бесподобные».