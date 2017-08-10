30-летняя Настасья Самбурская разочаровалась в замужестве

Чуть больше месяца назад известная актриса Настасья Самбурская объявила о своем замужестве. Под снимком, на котором она была запечатлена с красивым брюнетом на отдыхе в Тайланде, звезда написала: «Just married». Такая же фотография появилась в блоге у «жениха», 24-летнего актера Кирилла Дыцевича, обладателя титула «Мистер Беларусь».

Тогда поклонники бросились поздравлять любимицу: все давно ждали от нее подобного шага, считая, что ей давно пора обзавестись мужем и детьми. Фотография у ЗАГСа упрочила их уверенность.

Сегодня Настасья рассказала, что случилось с ее замужеством. «ДевчОнки, думала принц... Ан нет... И этот пердит», — написала она.