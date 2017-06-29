Актриса вновь заинтриговала поклонников

В начале июля Настасья Самбурская опубликовала фото с 24-летним актером и обладателем титула «Мистер Беларусь» Кириллом Дыцевичем, подписав: «Just married». Заявление артистки вызвало бурю обсуждения среди общественности. Одни пользователи Сети поздравили звезду с радостным событием, другие же просто не поверили Самбурской, приняв это за очередную провокационную выходку.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Июн 29 2017 в 8:44 PDT

Сегодня же актриса заставила усомниться тех, кто не принял всерьез ее сообщения о замужестве. В Instagram Настасья выложила новый снимок, на котором стоя на фоне Загса, продемонстрировала обручальное кольцо.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Июл 25 2017 в 12:26 PDT

«Уплыл мой корабль любви по волнам семейной жизни», - подписала она.

И снова мнения подписчиков разделились. Многие подумали, что Самбурская наконец-то стала законной женой, а вот некоторые уверены – это съемки нового фильма: «Искренне рада за вас!», «Провокаторша», «Народ,успакойтесь ето сьемки Женщины против мужчин 2», «Поздравляю!! Ура ура ура!», «Вы реально верите, что Настасьюшка вышла замуж? Я - нет, это очередная провокация».

А вы верите, что Настасья вышла замуж?

Фото: instagram.com, eastnews.ru