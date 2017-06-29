30-летняя актриса Настасья Самбурская вышла замуж?

Сегодня скандально известная актриса Настасья Самбурская опубликовала в своем блоге фото с 24-летним Кириллом Дыцевичем — актером, красавчиком, обладателем титула «Мистер Беларусь». «Just married», — написала она.

Аналогичная фотография появилась в блоге у молодого мужчины. Он сопровождает Настасью в путешествии в Тайланд.

Надеемся, что это — не очередная экстравагантная выходка актрисы, и пару можно поздравить со счастливым событием. Ведь, несмотря на свой сильный характер, Самбурская позволяла себе довольно грустные посты об одиночестве.

Фото: instagram.com