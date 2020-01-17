«Наша икона стиля и красоты»: в Сети обсуждают элегантный образ Ирины Понаровской в длинном бежевом трэнче
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Фото: Instagram
Ирина Понаровская не только неподражаемая певица, но и невероятная модель — стильная и элегантная. В этом ее подписчики убеждаются каждый раз, когда артистка публикует свежие снимки на своей странице в Instagram.
Новая фотосессия Ирины Понаровской настолько понравилась фолловерам, что они усыпали ее комплиментами. На фото певица позировала в длинном бежевом тренче, в солнцезащитных очках и со стильной укладкой.
«Наша икона стиля и красоты», «Шикарная женщина», «Красота», «Ирина великолепна», «Богиня!», — последовали комментарии.
Несколько недель назад Ирина Понаровская стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии артистка рассказала о личной жизни, о том, как нелегко далось ей материнство и о пережитой клинической смерти в молодом возрасте.
Фото и видео: Instagram
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