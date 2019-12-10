«Я летела на свет»: Ирина Понаровская рассказала, как в 26 лет пережила клиническую смерть

Но также певица и актриса рассказала, что однажды потеряла сознание и пережила клиническую смерть из-за серьезной болезни. В 1979 году во время гастролей в Кургане Ирина вышла за кулисы и потеряла сознание.

«Я видела себя со стороны. Как надо мной наклонились люди, потом меня понесли, — рассказывает певица шокирующие вещи о клинической смерти. — Потом была бесконечная красота и я летела на свет. Было очень легко, будто я мыльный пузырь. Меня быстро доставили в ближайшую больницу. И, когда мое сердце забилось, я в полусознании спросила: "Зачем?"».