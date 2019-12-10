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«Я летела на свет»: Ирина Понаровская рассказала, как в 26 лет пережила клиническую смерть

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Ирина Понаровская

Фото: Кадр программы

Заслуженная артистка России стала гостем ток-шоу.

Ирина Понаровская побывала в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Артистка рассказала о своем детстве, семье, пути к славе, любви и проблемах со здоровьем.

Ирина Понаровская призналась, что на заре своей карьеры работала так, что порой от голода и усталости теряла сознание. Так, во время работы над мюзиклом «Орфей и Эвридика» упала в обморок из-за того, что долго не ела.

Ирина Понаровская стала первой артисткой, кто в таком молодом возрасте сыграл в мюзикле. Роль Эвридики певица исполнила в 22 года

Фото: Кадр программы

Но также певица и актриса рассказала, что однажды потеряла сознание и пережила клиническую смерть из-за серьезной болезни. В 1979 году во время гастролей в Кургане Ирина вышла за кулисы и потеряла сознание.

«Я видела себя со стороны. Как надо мной наклонились люди, потом меня понесли, — рассказывает певица шокирующие вещи о клинической смерти. — Потом была бесконечная красота и я летела на свет. Было очень легко, будто я мыльный пузырь. Меня быстро доставили в ближайшую больницу. И, когда мое сердце забилось, я в полусознании спросила: "Зачем?"».

Ирина с любимой собакой

Фото: Кадр программы

Ирина Понаровская никогда не задавала себе вопросов, за что ей посланы такие испытания, но после пережитого поняла, для чего она вынесла это все.

«У меня отказали почки из-за камней. Это были невероятные страдания. Я запретила раньше времени пугать маму и бабулю», — вспоминает актриса. О случившемся семья Понаровской узнала уже время спустя.

«Тогда у меня не возникло мыслей, что я умру. Я поняла, что должна жить дальше — творить, любить. О том, что все конечно, я задумалась, только когда не стало мамочки», — рассказывает Ирина Понаровская.

Мама Ирины Понаровской Нина Николаевна

Фото: Кадр программы

В программе артистка также рассказала, как в детстве боролась с лишним весом. В 13 лет будущая звезда весила 78 килограммов. Она не скрывает, что очень любила поесть.

Ирина в детстве

Фото: Кадр программы

«Однажды друг нашей семьи — хороший врач сказал: "Посмотрите, какой у вас толстый ребенок". А я это услышала, и хорошо услышала, — вспоминает Ирина Понаровская. — Он прописал мне строгую диету, и я ей следовала. Потому что раз и навсегда решила, что толстой больше не буду никогда. Я съедала одной яйцо и стакан сока в день. Но я и сейчас ем примерно столько же».

Фото: Кадры программы

Видео: Ностальгия

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