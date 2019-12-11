«Я не держу ни на кого зла»: Ирина Понаровская рассказала о мужьях и о травле, с которой столкнулся ее сын
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Фото: Instagram Ирины Понаровской
В среду, 11 декабря, в эфир канала «Россия1» вышел новый выпуск программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Его гостьей стала Ирина Понаровская. Накануне артистка рассказывала о своем детстве, семье, пути к славе, клинической смерти. На этот раз речь пошла о мужьях и детях народной любимицы.
Первым супругом Ирины Понаровской был Дмитрий Пушкарь, однако его имя осталось только в редких упоминаниях в прессе. Вторым — кинорежиссер Леонид Квинхидзе. Однако заметный след в ее судьбе оставил лишь третий муж — темнокожий певец Вейланд Родд, в браке с которым у Ирины родился сын Энтони. На тот момент певице был 31 год.
«Вейланд был очень хорошим отцом. Когда я вышла с ребенком из роддома, он взял его на руки, посмотрел и говорит: "Этот точно из меня будет веревки вить"», — вспоминает Ирина.
Фото: Кадр из эфира
Была у Понаровской и дочь — девочку по имени Анастасия взяли из детского дома, но вернули, когда ей едва исполнилось 4 года. В этом шаге Ирина обвиняет и себя, и Вейланда, однако вспоминать о грустной ситуации не желает.
«Это было. Но обсуждение этого момента я давно закрыла. Это вопрос очень для меня непростой, и скажу вам честно и скажу вам искренне — я не знаю, насколько я права. Но у меня был какой-то бешеный инстинкт самосохранения, я была мама-львица, и за своего сына я не знаю, что я бы могла сделать. Я и сейчас иногда говорю сыну своему, семье его — смотрю на них, счастливая от того, что они есть у меня, от того, что у меня есть семья и такая семья — и я говорю: "Знаете, честно могу сказать, если бы мне сейчас сказали, что так будет до конца ваших дней — что мои дети, внуки вырастут, что ваши дети вырастут, и будут счастливыми — я бы ответила — закопайте меня живьем, я готова". Все, что я могла и хотела в жизни сделать, я сделала», — размышляет звезда.
Певица призналась, что любила приемную девочку как родную. «Давайте эту тему отпустим. Пожалейте меня», — попросила она.
Фото: Кадр из эфира
Расставались Ирина и Вейланд тяжело. Мужчина забрал сына, и даже подать в розыск и написать заявление мама не могла: «Всесоюзного розыска не было, мне отказали в этом. Мне сказали, что если бы он был злостным неплательщиком алиментов, мы бы завели какое-то дело, а так он отец и мы не имеем права».
«Все, эта тема закрыта, ребятки. Я не живу прошлым, у меня только хорошие воспоминания. <...> Все прощено. Может быть и меня надо простить в чем-то, конечно. По-любому обе стороны виноваты, не может быть так, что только один какой-то очень плохой, а ты прямо святая-святая, нет. Женщина не всегда права. Всякое может быть Но время прошло. 30 лет. Нужно прощать с концами, перелистывать, заклеивать на супер-клей, забывать», — закрыла тему звезда.
Сейчас Ирина простила бывшего супруга: «Да, может быть и сделал когда-то мне больно. Это не моя проблема, это проблема того, кто сделал мне больно. <...> Я благодарна ему. Он подарил мне сына. <...> Меня можно обидеть. Но это очень трудно. Я всегда могу встать на место человека, который это сделал. Попытаться подумать, почему. Понять. Но у меня есть право завершив это, простив, приняв прощение, идти параллельно этому, это мое право. <...> У меня такой характер. Я не злобная. Меня можно обидеть, но это очень трудно».
«Я простила Вела и за то, что он отдал дочь обратно в детский дом. Я даже однажды ему позвонила. Не с тем, чтобы сказать, что простила. Я просто ему позвонила. Я сказала: "Здравствуй, Вел. Это бывшая твоя жена Ира, Ирина Понаровская". Он повесил трубку. Разговор не состоялся. Это не значит, что я хотела примириться, не значит что я хотела сказать — "Мне бог велел сделать так"... — нет. Но... вот так. Опять же, я не оцениваю это, плохо или хорошо. Каждый идет своей дорогой».
Фото: Кадр из эфира
Необычная внешность сыграла с Энтони дурную шутку — в школе он подвергся жестокой травле со стороны одноклассников. «Был момент, когда я забрала Энтони в свою семью, маму с бабушкой, забрала в Москву, и надо было решать, в какую школу о пойдет. Он хорошо рисовал, и я отдала его в частную школу, и там дети его задирали. Цвет кожи, нехарактерное имя — пытались называть его "Антон", на что он опускал свои длинные ресницы и говорил: "Я не Антон, я Энтони". Подломали слегка парня, и конечно я заступалась. Я не ходила по директорам и по учителям, я ходила прямо к детям. Зачем мне учителя — не они же его задирали», — вспоминает звездная мама.
Четвертый муж Ирины Понаровской — Сосо Павлиашвили — вернул ее в профессию. «Он талантливейший человек, очень талантливый. Давайте... об этом тоже все сказано. Он "продлил" мне, кстати говоря, жизнь на сцене. Я хотела уходить. К моменту встречи с ним я хотела уходить со сцены. Отчего-то, почему-то хотела уходить, вот что-то такое. Может быть, какой-то был период, что я устала. Мысли меня такие посещали. И с появлением его песен... он меня остановил», — вспоминает звезда.
Сосо сменил врач из Петербурга Дмитрий Пушкарь, с которым певица познакомилась, когда лечила почки. «Я с большим удовольствием его поздравляю с присвоением завния академика. Это и моя гордость тоже, потому что небольшая часть моей жизни — маленькая, небольшая — прошла рядом с ним. Он не был ни моим лечащим врачом, ни оперирующим меня врачом. Он просто стал за мной ухаживать, и все. А больше я о нем ничего не скажу. Сейчас у него замечательная семья. У него прекрасная жена, у него дети, и я не имею права ничего обсуждать, говорить, но жизнь была красивая, счастливая. И я еще раз говорю: меня очень любили», — вспоминает певица.
Но и этот брак не сложился.
«Я не держу ни на кого зла. Так сложилось», — подытожила она.
Фото и видео: instagram
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