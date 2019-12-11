«Я не держу ни на кого зла»: Ирина Понаровская рассказала о мужьях и о травле, с которой столкнулся ее сын

Расставались Ирина и Вейланд тяжело. Мужчина забрал сына, и даже подать в розыск и написать заявление мама не могла: «Всесоюзного розыска не было, мне отказали в этом. Мне сказали, что если бы он был злостным неплательщиком алиментов, мы бы завели какое-то дело, а так он отец и мы не имеем права».

«Все, эта тема закрыта, ребятки. Я не живу прошлым, у меня только хорошие воспоминания. <...> Все прощено. Может быть и меня надо простить в чем-то, конечно. По-любому обе стороны виноваты, не может быть так, что только один какой-то очень плохой, а ты прямо святая-святая, нет. Женщина не всегда права. Всякое может быть Но время прошло. 30 лет. Нужно прощать с концами, перелистывать, заклеивать на супер-клей, забывать», — закрыла тему звезда.

Сейчас Ирина простила бывшего супруга: «Да, может быть и сделал когда-то мне больно. Это не моя проблема, это проблема того, кто сделал мне больно. <...> Я благодарна ему. Он подарил мне сына. <...> Меня можно обидеть. Но это очень трудно. Я всегда могу встать на место человека, который это сделал. Попытаться подумать, почему. Понять. Но у меня есть право завершив это, простив, приняв прощение, идти параллельно этому, это мое право. <...> У меня такой характер. Я не злобная. Меня можно обидеть, но это очень трудно».

«Я простила Вела и за то, что он отдал дочь обратно в детский дом. Я даже однажды ему позвонила. Не с тем, чтобы сказать, что простила. Я просто ему позвонила. Я сказала: "Здравствуй, Вел. Это бывшая твоя жена Ира, Ирина Понаровская". Он повесил трубку. Разговор не состоялся. Это не значит, что я хотела примириться, не значит что я хотела сказать — "Мне бог велел сделать так"... — нет. Но... вот так. Опять же, я не оцениваю это, плохо или хорошо. Каждый идет своей дорогой».