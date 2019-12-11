passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я не держу ни на кого зла»: Ирина Понаровская рассказала о мужьях и о травле, с которой столкнулся ее сын

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ирина Понаровская

Фото: Instagram Ирины Понаровской

66-летняя Ирина Понаровская поделилась подробностями своей жизни.

В среду, 11 декабря, в эфир канала «Россия1» вышел новый выпуск программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Его гостьей стала Ирина Понаровская. Накануне артистка рассказывала о своем детстве, семье, пути к славе, клинической смерти. На этот раз речь пошла о мужьях и детях народной любимицы.

Первым супругом Ирины Понаровской был Дмитрий Пушкарь, однако его имя осталось только в редких упоминаниях в прессе. Вторым — кинорежиссер Леонид Квинхидзе. Однако заметный след в ее судьбе оставил лишь третий муж — темнокожий певец Вейланд Родд, в браке с которым у Ирины родился сын Энтони. На тот момент певице был 31 год.

«Вейланд был очень хорошим отцом. Когда я вышла с ребенком из роддома, он взял его на руки, посмотрел и говорит: "Этот точно из меня будет веревки вить"», — вспоминает Ирина.

Ирина Понаровская с сыном

Фото: Кадр из эфира

Была у Понаровской и дочь — девочку по имени Анастасия взяли из детского дома, но вернули, когда ей едва исполнилось 4 года. В этом шаге Ирина обвиняет и себя, и Вейланда, однако вспоминать о грустной ситуации не желает.

«Это было. Но обсуждение этого момента я давно закрыла. Это вопрос очень для меня непростой, и скажу вам честно и скажу вам искренне — я не знаю, насколько я права. Но у меня был какой-то бешеный инстинкт самосохранения, я была мама-львица, и за своего сына я не знаю, что я бы могла сделать. Я и сейчас иногда говорю сыну своему, семье его — смотрю на них, счастливая от того, что они есть у меня, от того, что у меня есть семья и такая семья — и я говорю: "Знаете, честно могу сказать, если бы мне сейчас сказали, что так будет до конца ваших дней — что мои дети, внуки вырастут, что ваши дети вырастут, и будут счастливыми — я бы ответила — закопайте меня живьем, я готова". Все, что я могла и хотела в жизни сделать, я сделала», — размышляет звезда.

Певица призналась, что любила приемную девочку как родную. «Давайте эту тему отпустим. Пожалейте меня», — попросила она.

Приемная дочь и бывший муж Ирины Понаровской

Фото: Кадр из эфира

Расставались Ирина и Вейланд тяжело. Мужчина забрал сына, и даже подать в розыск и написать заявление мама не могла: «Всесоюзного розыска не было, мне отказали в этом. Мне сказали, что если бы он был злостным неплательщиком алиментов, мы бы завели какое-то дело, а так он отец и мы не имеем права».

«Все, эта тема закрыта, ребятки. Я не живу прошлым, у меня только хорошие воспоминания. <...> Все прощено. Может быть и меня надо простить в чем-то, конечно. По-любому обе стороны виноваты, не может быть так, что только один какой-то очень плохой, а ты прямо святая-святая, нет. Женщина не всегда права. Всякое может быть Но время прошло. 30 лет. Нужно прощать с концами, перелистывать, заклеивать на супер-клей, забывать», — закрыла тему звезда.

Сейчас Ирина простила бывшего супруга: «Да, может быть и сделал когда-то мне больно. Это не моя проблема, это проблема того, кто сделал мне больно. <...> Я благодарна ему. Он подарил мне сына. <...> Меня можно обидеть. Но это очень трудно. Я всегда могу встать на место человека, который это сделал. Попытаться подумать, почему. Понять. Но у меня есть право завершив это, простив, приняв прощение, идти параллельно этому, это мое право. <...> У меня такой характер. Я не злобная. Меня можно обидеть, но это очень трудно».

«Я простила Вела и за то, что он отдал дочь обратно в детский дом. Я даже однажды ему позвонила. Не с тем, чтобы сказать, что простила. Я просто ему позвонила. Я сказала: "Здравствуй, Вел. Это бывшая твоя жена Ира, Ирина Понаровская". Он повесил трубку. Разговор не состоялся. Это не значит, что я хотела примириться, не значит что я хотела сказать — "Мне бог велел сделать так"... — нет. Но... вот так. Опять же, я не оцениваю это, плохо или хорошо. Каждый идет своей дорогой».

Бывший муж Ирины Понаровской

Фото: Кадр из эфира

Необычная внешность сыграла с Энтони дурную шутку — в школе он подвергся жестокой травле со стороны одноклассников. «Был момент, когда я забрала Энтони в свою семью, маму с бабушкой, забрала в Москву, и надо было решать, в какую школу о пойдет. Он хорошо рисовал, и я отдала его в частную школу, и там дети его задирали. Цвет кожи, нехарактерное имя — пытались называть его "Антон", на что он опускал свои длинные ресницы и говорил: "Я не Антон, я Энтони". Подломали слегка парня, и конечно я заступалась. Я не ходила по директорам и по учителям, я ходила прямо к детям. Зачем мне учителя — не они же его задирали», — вспоминает звездная мама.

Четвертый муж Ирины Понаровской — Сосо Павлиашвили — вернул ее в профессию. «Он талантливейший человек, очень талантливый. Давайте... об этом тоже все сказано. Он "продлил" мне, кстати говоря, жизнь на сцене. Я хотела уходить. К моменту встречи с ним я хотела уходить со сцены. Отчего-то, почему-то хотела уходить, вот что-то такое. Может быть, какой-то был период, что я устала. Мысли меня такие посещали. И с появлением его песен... он меня остановил», — вспоминает звезда.

Сосо сменил врач из Петербурга Дмитрий Пушкарь, с которым певица познакомилась, когда лечила почки. «Я с большим удовольствием его поздравляю с присвоением завния академика. Это и моя гордость тоже, потому что небольшая часть моей жизни — маленькая, небольшая — прошла рядом с ним. Он не был ни моим лечащим врачом, ни оперирующим меня врачом. Он просто стал за мной ухаживать, и все. А больше я о нем ничего не скажу. Сейчас у него замечательная семья. У него прекрасная жена, у него дети, и я не имею права ничего обсуждать, говорить, но жизнь была красивая, счастливая. И я еще раз говорю: меня очень любили», — вспоминает певица.

Но и этот брак не сложился.

«Я не держу ни на кого зла. Так сложилось», — подытожила она.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!