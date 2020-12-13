«Наш мотиватор»: Вера Брежнева поразила подписчиков привлекательностью и стройностью

Экс-солистка «ВИА Гры» часто делится с поклонниками пикантными фотографиями, где демонстрирует идеальную точеную фигуру. Так и сегодня она опубликовала фотографию, на котором отчетливо видны все достоинства ее шикарного тела.

На снимке звездная блондинка позирует в спортивном комплекте одежды: эластичном бра и леггинсах с высокой посадкой бежевого цвета, сверху знаменитость накинула молочный свитер.