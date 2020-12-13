«Наш мотиватор»: Вера Брежнева поразила подписчиков привлекательностью и стройностью
Фото: @ververa / Instagram
Экс-солистка «ВИА Гры» часто делится с поклонниками пикантными фотографиями, где демонстрирует идеальную точеную фигуру. Так и сегодня она опубликовала фотографию, на котором отчетливо видны все достоинства ее шикарного тела.
На снимке звездная блондинка позирует в спортивном комплекте одежды: эластичном бра и леггинсах с высокой посадкой бежевого цвета, сверху знаменитость накинула молочный свитер.
Отличная физическая форма Брежневой вызвала одобрение подписчиков. В комментариях они написали множество комплиментов, а многие из них признались, что такие снимки мотивируют их на похудение.
«Смотришь и уже сомневаешься: А действительно ли мне так жизненно необходимо съесть очередную сладость», «Вера, вы сногсшибательны», «Даже тут слишком красивая. Не законно быть такой», «Вера Викторовна, а ты вообще стареешь?», «Вера родная моя а сколько вы весите? Ты у меня самая лучшая», «Вдохновитель!», «Наш мотиватор», — отреагировали фолловеры.
Фото и видео: @ververa / Instagram
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