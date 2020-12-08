Стильная Вера Брежнева на каблуках показала эффектное видео танца на стуле

Вера Брежнева показала видео танца на стуле и покорила поклонников своей пластикой. Видео она поделилась в своем блоге.

На певице повязанная узлом на животе стильная белая футболка, широкие черные брюки, а на ногах — стильные черные босоножки на шпильке. Наряд добавил танцу стиля и изысканности.

«Настроение — танцы на стуле! Нашла видео нашей репетиции. И так всегда — репетируешь с нормальным стулом, а на площадке мягкое надувное кресло в 2 раза ниже», — прокомментировала видео Вера.

Элегантная певица понравилась поклонникам — они расхвалили видео в комментариях:

«Вера, как же вы красиво танцуете! Всегда! Выкладывайте побольше танцев», «Хороший стул — залог успеха», «Вот это ведь танец желающей этого самого женщины. Да. Сейчас модно и круто. Вера, вы, случайно, не знаете, когда в шоу-бизнесе начнутся нормальные достойные танцы (без разрыва на секс), а женщины снова станут петь в юбках и красивых платьях?», «Вера Брежнева, ты такая красивая», «Ммм, какая горячая штучка», «Грация и пластика — высший класс», «Мне нравится хореография, в клипах всегда так необычно танцуете.... и фигура у вас красивая!».

Ранее Вера Брежнева поделилась моментом из своей личной жизни и выложила редкий кадр со своим любимым супругом, Константином Меладзе.