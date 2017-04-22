После сообщений о разводе певицы Виктории Дайнеко и музыканта Дмитрия Клеймана прошло несколько месяцев. Ранее звезда признавалась: она верит в то, что все еще можно наладить. Однако по прошествии времени ей стало ясно, что этот брак уже не вернуть.

«Я разошлась со своим мужем, но от этого моя жизнь хуже не стала. Скорей даже лучше. Все, что ни делается, к лучшему. Давно ушло то время, когда нужно было жить вместе, чтобы быть понятым обществом. Конечно, нельзя после первой ссоры разбегаться, но если люди продолжают ссориться постоянно, то их отношения не принесут добра. Лучше каждому человеку дать шанс стать счастливее, чем с каждым днем делать друг друга несчастнее. Я за любовь во всем мире и за свободу выбора!», — рассказала Виктория в интервью Sobesednik.ru.

Она уже строит планы на будущее. Певица считает, что ее ждет новый брак. «Я надеюсь, что еще один раз выйду замуж. Раньше думала, что схожу в загс один раз и навсегда. Как видите, не получилось. Очень многие мои стереотипные желания, которые были со мной со школы, не сбылись», — поделилась она.

Сейчас ей приходится общаться с мужем, потому что у них есть общая дочь. Дайнеко счастлива, что у нее только один ребенок. «Пока о втором малыше я не думаю. Даже не представляю, что бы делала, если бы у меня было двое или трое детей. Надо иметь надежную семью, чтобы не сломаться. Дети требуют очень много времени», — радуется Виктория.

Фото: instagram.com