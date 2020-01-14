«Наконец истек срок контракта»: Мария Шукшина забрала внука у Фрейи Зильбер и раскрыла правду о скандале с ней

Весной 2018-го года Фрейя Зильбер, бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной Макара Касаткина, родила сына. Маленький Марк стал центром скандала вокруг звездного семейства. Мама малыша принимала участие в ток-шоу, его бабушка напротив старалась отмалчиваться. Наконец, она заговорила.

«Наконец-то истек срок контракта Малахова с Фрейей. И мы с Макаром, наконец, смогли познакомиться с чудесным малышом Марком! Не мне судить Фрейю, каждый зарабатывает, как может. Бог нам всем судья! По контракту она не имела права придти к нам одна с малышом. Только с камерами! Только с редакторами! Только по сценарию! За это ей платили очень хорошие деньги, чего она и не скрывает. И это надо понимать зрителям, которых одурачивают, и которые принимают эти постановки за чистую монету и верят им», — цитирует слова Марии Шукшиной «КП».

Актриса сообщила, что сейчас внук проживает с ней: «В начале 2020 Фрейя пришла к нам (без камер) и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!»