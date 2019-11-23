«Может, станет чемпионкой?»: Татьяна Навка показала, как ее младшая дочь смотрит Гран-при по фигурному катанию
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Фото: Instagram Татьяны Навки
С 22 по 24 ноября в японском Саппоро проходит шестой этап Гран-при по фигурному катанию. Чемпионы прошлых лет в своих блогах комментируют выступления молодых коллег, а олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка показала, как следила ее пятилетняя дочь Надя за выступлением Алины Загитовой, обладательницы золота Олимпиады-2018. «Как же права Татьяна Анатольевна Тарасова @t.a.tarasova !!! 💯💯💯 Потрясающий прокат настоящей Олимпийской чемпионки - Алины Загитовой @azagitova, нашей Спящей Красавицы!!!🙌👸😴 Характер и сила воли во всём!!! 👆💪⬆️ Она откатала так, что мой маленький ангел, Надюша, так завороженно смотрит!!! 😍😍😍 Так серьёзно наблюдает 🤔, кто знает, может быть тоже станет чемпионкой?! 😁 Ну, это так, мысли вслух))) Время покажет. А пока аплодируем нашей Алине за красоту, волю и профессионализм и поздравляем с её пока лучшим результатом в этом сезоне!!!» — написала Татьяна.
«Вот это взгляд - профи!!!», «ДОЧА 🔥 оценивала прокат со взглядом знатока», «Как внимательно смотрел дитенок, вся в танце. Ей это нравится! Успехов дочери», «Как мне нравится этот взгляд!!!!!! Это что-то!!!», «Доча красавица❤️, вся в маму». Стоит отметить, что Надя Пескова действительно пошла по маминым стопам — девочка занимается фигурным катанием и показывает отличные результаты. А ее прочтение «Кармен», принесшего маме золото в Турине, надолго запомнится поклонникам звездной семьи.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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