«Может, станет чемпионкой?»: Татьяна Навка показала, как ее младшая дочь смотрит Гран-при по фигурному катанию

С 22 по 24 ноября в японском Саппоро проходит шестой этап Гран-при по фигурному катанию. Чемпионы прошлых лет в своих блогах комментируют выступления молодых коллег, а олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка показала, как следила ее пятилетняя дочь Надя за выступлением Алины Загитовой, обладательницы золота Олимпиады-2018. «Как же права Татьяна Анатольевна Тарасова @t.a.tarasova !!! 💯💯💯 Потрясающий прокат настоящей Олимпийской чемпионки - Алины Загитовой @azagitova, нашей Спящей Красавицы!!!🙌👸😴 Характер и сила воли во всём!!! 👆💪⬆️ Она откатала так, что мой маленький ангел, Надюша, так завороженно смотрит!!! 😍😍😍 Так серьёзно наблюдает 🤔, кто знает, может быть тоже станет чемпионкой?! 😁 Ну, это так, мысли вслух))) Время покажет. А пока аплодируем нашей Алине за красоту, волю и профессионализм и поздравляем с её пока лучшим результатом в этом сезоне!!!» — написала Татьяна.