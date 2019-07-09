«Глаза глубже океана»: поклонники восторгаются красотой Виктории Дайнеко в новой фотосессии

Виктория Дайнеко опубликовала в Instagram кадры и видео, которые сделали для ее новой фотосессии для глянцевого журнала. Певица позировала на берегу в разных образах и была невероятно красива.
Подписчики Виктории по достоинству оценили работу и закидали свою любимицу комплиментами.
«Эти глаза глубже океана»,
«Роскошная женщина»,
«Идеальная. Обожаю», - похвалили певицу (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
Страстные танцы Виктории Дайнеко
А вам понравились новые фото Виктории?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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