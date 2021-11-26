Национальный костюм 5-летнего сына Ксении Собчак неожиданно рассорил ее фанатов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak
Ксения Собчак, ранее известная своими резкими высказываниями в адрес малышей, теперь души не чает в собственном ребенке. Из циничной молодой женщины телеведущая превратилась в трепетную и заботливую мать.
В Instagram Ксения часто показывает красавца сына, хвалится его успехами и рассказывает о своих методах воспитания Платона.
В очередной публикации Собчак показала, какой образ выбрала для малыша для утренника. «В детском садике нас попросили надеть национальный костюм. Получилось, по-моему, неубедительно», — подписала она публикацию, не уточнив, что именно ее смутило.
Фото милого Платона собрало сотни комментариев. Но его костюм неожиданно рассорил подписчиков Ксении. Одни отметили, что мальчишка выглядит великолепно в наряде, а другие обвинили Ксению в неправильном выборе образа, обвинив ее, что она нарядила сына в национальный костюм Украины.
Собчак реагировать на выпады в свой адрес не стала. Телеведущая и журналист уже привыкла, что к ней приковано пристальное внимание, а вокруг множество недоброжелателей. Недавно она публично попросила у них прощения.
Сыну Собчак и Виторгана всего пять лет, но родители уже готовят его к школе. Ксения рассказывала, что уже давно ищет мальчику престижную школу, после окончания которой он мог бы поступить в лучший вуз страны или зарубежья. Практически с младенчества Платон учит иностранные языки, в том числе и китайский.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram