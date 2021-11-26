Национальный костюм 5-летнего сына Ксении Собчак неожиданно рассорил ее фанатов

Ксения Собчак, ранее известная своими резкими высказываниями в адрес малышей, теперь души не чает в собственном ребенке. Из циничной молодой женщины телеведущая превратилась в трепетную и заботливую мать.

В Instagram Ксения часто показывает красавца сына, хвалится его успехами и рассказывает о своих методах воспитания Платона.

В очередной публикации Собчак показала, какой образ выбрала для малыша для утренника. «В детском садике нас попросили надеть национальный костюм. Получилось, по-моему, неубедительно», — подписала она публикацию, не уточнив, что именно ее смутило.