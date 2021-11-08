Ксения Собчак высказалась в адрес своих хейтеров и попросила у них прощения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak
Ксения Собчак резко высказалась, обращаясь к своим хейтерам и принесла им «извинения», попросив прощения за то, что она живет свою жизнь, как хочет, не оглядываясь на мнение со стороны:
«Дорогие зрители, которые наблюдают меня столько лет. Я хочу искренне попросить у вас прощения за то, что я вам не нравлюсь, за то, что я вас раздражаю, за то, что я не всегда соответствую вашим представлениям о том, каким должен быть публичный человек. Простите меня за то, что я не всегда делаю то, что вы бы ожидали, чтобы я сделала», – заявила она в эфире программы «Пусть говорят».
Она отметила, что ее часто во многом обвиняют, в то время как она просто живет жизнь для себя:
«Просто примите тот факт, что я живу свою жизнь для себя и, наверное, в этом моя большая вина перед вами. Я за это извиняюсь. Но я, правда, так чувствую, я, правда, считаю, что человек приходит один и уходит один. И жить свою жизнь он должен не для вас, дорогие зрители. Он должен для себя. Простите меня за то, что я живу так», – закончила Ксения.
В последнее время телеведущую нещадно критиковали — за резонансные высказывания Моргенштерна в интервью про День Победы, и смертельное ДТП с ее участием, в котором погибла женщина.
Фото: Instagram, Global Look press