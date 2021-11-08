Ксения Собчак высказалась в адрес своих хейтеров и попросила у них прощения

Ксения Собчак резко высказалась, обращаясь к своим хейтерам и принесла им «извинения», попросив прощения за то, что она живет свою жизнь, как хочет, не оглядываясь на мнение со стороны:

«Дорогие зрители, которые наблюдают меня столько лет. Я хочу искренне попросить у вас прощения за то, что я вам не нравлюсь, за то, что я вас раздражаю, за то, что я не всегда соответствую вашим представлениям о том, каким должен быть публичный человек. Простите меня за то, что я не всегда делаю то, что вы бы ожидали, чтобы я сделала», – заявила она в эфире программы «Пусть говорят».