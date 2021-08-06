Максим Виторган научил сына Платона стрелять из лука: «Быть рядом — это совсем не всегда направлять»

На видео, Платон с папой усердно пробуют себя в новом виде спорта. Конечно, не все получается с первого раза. Но это не проблема — мудрый папа нашел нужные слова, которые помогу наследнику и в жизни: «Мой мальчик! Всегда стрелять точно в цель не получится. Цель не всегда столь очевидна. Всегда быть рядом и направлять не получится. Быть рядом — это совсем не всегда направлять. Порой под рукой не будет лука. Или стрел. Порой не будет желания. И только вера пусть будет всегда», — поддержал ребенка артист.