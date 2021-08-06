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Максим Виторган научил сына Платона стрелять из лука: «Быть рядом — это совсем не всегда направлять»

Популярный артист необычно провел время с сыном, рожденным в браке с Ксенией Собчак. Он не только помог мальчику метко попадать в цель при помощи стрел и лука, но и поддержал действия сына трогательными словами. На своей странице в Instagram, он оставил милое послание, которое так важно и приятно услышать каждому подрастающему ребенку.
Максим Виторган научил сына Платона стрелять из лука: «Быть рядом — это совсем не всегда направлять»

На видео, Платон с папой усердно пробуют себя в новом виде спорта. Конечно, не все получается с первого раза. Но это не проблема — мудрый папа нашел нужные слова, которые помогу наследнику и в жизни: «Мой мальчик! Всегда стрелять точно в цель не получится. Цель не всегда столь очевидна. Всегда быть рядом и направлять не получится. Быть рядом — это совсем не всегда направлять. Порой под рукой не будет лука. Или стрел. Порой не будет желания. И только вера пусть будет всегда», — поддержал ребенка артист.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Платон с папой на отдыхе

Фото: Личный Instagram @mvitorgan

Подписчики актера остались в восторге от таких слов: «Сохраните эти слова для сына взрослого! Ценно, когда такой отец рядом. Слышу это уже от взрослых мужчин, которые были сыновьями», «Какие точные и очень мудрые слова. Максим — вы большой молодец», — отметили они.

В этом году Платону исполнится пять лет, он растет активным и смышленым парнем: к 2,5 годам мальчик отлично плавал, читал и говорил на английском языке. Чуть позже Платон начал изучать китайский язык. И пусть, после скандального развода родителей, сын остался жить с мамой, время с папой он проводит не меньше. Отец троих детей, Максим Виторган, отлично справляется со своей ролью. На личном фронте у бывших супругов тоже штиль: Ксения замужем за режиссером Константином Богомоловым, Максим — счастлив в отношениях с актрисой, Нино Нинидзе. Поэтому, им нет смысла вымещать свою злость друг на друга и делить что-либо, включая ребенка.

Фото и видео: Instagram, Global Press Look

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