Вера Брежнева показала, как выглядит ее сестра после родов

В этом году Виктория Галушка тайно стала мамой. И она, и ее муж Александр Цекало, решили не комментировать это событие. Пресса узнала о счастливом событии из блога Веры Брежневой — та опубликовала фото, на которой ее сестра уже без беременного животика. Теперь она же показала, как молодая мама выглядит в купальнике.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Июл 25 2017 в 8:59 PDT

Чуть позже Вера показала свое фото, продемонстрировав длинные стройные ноги. «Начинается ЖАРА», — написала она с намеком на известный фестиваль в Баку.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Июл 26 2017 в 6:51 PDT

Красота и стать — отличительная сестра женщин этой семьи, они унаследовали эти черты от мамы. Дочери Веры тоже унаследовали этот ген:

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Июн 30 2017 в 9:38 PDT