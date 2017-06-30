«Начинается ЖАРА»: Вера Брежнева и ее сестра Виктория Галушка демонстрируют идеальные фигуры в откровенных купальниках
Вера Брежнева показала, как выглядит ее сестра после родов
В этом году Виктория Галушка тайно стала мамой. И она, и ее муж Александр Цекало, решили не комментировать это событие. Пресса узнала о счастливом событии из блога Веры Брежневой — та опубликовала фото, на которой ее сестра уже без беременного животика. Теперь она же показала, как молодая мама выглядит в купальнике.
Чуть позже Вера показала свое фото, продемонстрировав длинные стройные ноги. «Начинается ЖАРА», — написала она с намеком на известный фестиваль в Баку.
Красота и стать — отличительная сестра женщин этой семьи, они унаследовали эти черты от мамы. Дочери Веры тоже унаследовали этот ген:
Но не только в генетике дело: на днях Вера рассказала, какого строгого режима она придерживается, чтобы сохранять идеальную форму.
Фото: instagram.com