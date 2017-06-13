Сегодня популярная певица Вера Брежнева показала фотографию, сделанную в Италии. «Ждала целый год. Время с семьей бесценно», — написала она.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)Июн 13 2017 в 12:50 PDT

Особое внимание подписчиков и прессы привлекла Виктория Галушка, супруга продюсера и актера Александра Цекало. Она надела облегающее трикотажное платье, которое подчеркивало фигуру — без «беременного» животика. Вероятнее всего, она тайно стала мамой.

Свою личную жизнь звездная пара держит в секрете. О том, что они готовятся стать родителями, СМИ узнали в ноябре. Виктория находилась примерно на четвертом месяце беременности.

«Саша и Вика всегда мечтали о большой семье, чтобы детский смех заполнял их подмосковный дом. Старшая дочка пары Саша учится в школе, а младшему сыну Мише всего 4 года, но он уже и считает, и читает. Малыши давно просили у родителей братика или сестренку. И вот неожиданно их мечта сбудется», — цитировал слова инсайдера «СтарХит».

Фото: instagram.com, facebook.com, globallookpress.com, eastnews.com, starface.ru