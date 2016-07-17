Популярная певица Вера Брежнева раскрыла секреты своей фигуры

В семье Веры Брежневой красотки все: ее мама, сестры, дочери. Однако не только хорошие гены — залог здоровья, но и образ жизни. Сегодня популярная певица рассказала подруге, Полине Киценко, о своем рационе и привычках. А та — подробно передала ее слова в своем посвященном здоровому образу жизни блоге. «Пять факторов, которые лежат в основе моего жизненного прекрасного самоощущения — это: сон, психологическая гармония, физическая нагрузка, правильное питание и массаж. На данный момент ни в моем теле, ни в моем лице нет имплантов, нет ботокса, нет филлеров, то есть я - эко продукт, кровь с молоком», — заявила звезда. «Мое утро начинается с трех вещей после пробуждения : улыбка, стакан теплой воды (желательно теплой, когда я на гастролях не всегда есть возможность ее подогреть, но просто стакан воды тогда) и с разминки! У меня есть моя разминка, типа зарядки. И есть сурья намаскар! Поэтому я стараюсь делать разминку и сурью намаскар и у меня это занимает 15 минут. После этого я чувствую легкость, гибкость, пластичность и, конечно же, любовь», — делится Вера. Она считает зарядку ежедневным и обязательным ритуалом, и делает ее вне зависимости от того, во сколько она проснулась, где и в каком настроении.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Янв 22 2017 в 12:02 PST

Чаще всего зарядку дополняет и другой спорт: «Я для себя объединяю три разных физических нагрузки: кардио нагрузка, силовая нагрузка, которой я просто занимаюсь на коврике и иногда используя небольшие элементы типа резинки, утяжеления и третий элемент — это пилатес».

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Июл 17 2016 в 2:19 PDT

Вода сопровождает артистку весь день: «В течении дня я выпиваю полтора литра воды. Я вычла свой коэффициент по всем известной формуле. По моей формуле я должна исходя из моего веса выпивать 1 литр и 200 мл воды в день, я же пью около 1,5 литров». Еде Вера уделяет особое внимание и предпочитает трехразовое питание. «Я — жаворонок, человек утра и я обязательно должна позавтракать. То есть после всего того, что я сделала, я завтракаю. Я очень люблю каши, просто обожаю, поэтому мой завтрак состоит чаще всего из каш. Иногда я могу съесть к кашам какой-нибудь белок, если знаю, что нескоро пообедаю, в большинстве случаев это — яйцо. Либо сырники на кукурузной муке. Это заменяет мне кукурузную кашу с белком, когда там творог, как белок», — поделилась Вера. «Обед у меня — самый плотный прием пищи, самый любимый. Во время обеда я стараюсь есть то, что люблю, все, что я хочу, даже если иногда долго себе этого не позволяю. Ужин — самый легкий, он должен закончиться до 8 часов вечера. Безусловно, бывают форс мажоры и исключения, но это, скорее, именно исключения, регулярно я должна закончить ужин до 8 часов вечера. Мой ужин состоит из белка, овощей, белого или зеленого цвета», — сообщила певица. Овощи желтого, красного и оранжевого цветов содержат сахар и задерживают воду, считает Вера, предпочитающая просыпаться без отеков.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Май 16 2017 в 8:28 PDT

К выбору продуктов Вера Брежнева относится внимательно: «Я не употребляю ничего рафинированного вообще! Я не употребляю рафинированное масло, я не употребляю рафинированный сахар, не употребляю рафинированную муку, поэтому у меня все продукты в основном моем рационе необработанные. Если я не уверена в качестве продуктов, допустим, в кафе, ресторане, самолете, я просто их не ем». Сахар Вера заменяет медом без термической обработки, от фруктов не отказывается. «Я не употребляю молочные продукты, ни цельное молоко, ни сметану, вместо сметаны в салат могу добавить йогурт. Иногда я ем творог и редко, если сильно хочу, могу выпить кефир или йогурт», — добавила она. Такого графика Вера придерживается всю жизнь, не расслабляясь даже в отпуске. А вы смогли бы?

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Июл 24 2016 в 4:09 PDT