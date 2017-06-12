Накануне в ресторане Shore-house, расположенный на территории Крокус Сити состоялась препати фестиваля «Жара», который пройдет с 27 по 30 июля в Баку. Организатором мероприятия, как и в прошлом году, выступили певцы Эмин Агаларов, Григорий Лепс и продюсер Сергей Кожевников.

В этот вечер на сцену вышли многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Не обошлось и без Ольги Бузовой, выступление которой навело немало шума. Однако это заслуга далеко не певицы, а одного из ее фанатов. Дело в том, что как только Бузова начала петь, к ней на сцену выскочил абсолютно голый мужчина, прикрывший интимное место лишь букетом цветов.

Публикация от Журнал ДОМ-2 (@dom2magazine) Июн 14 2017 в 2:23 PDT

Ольгу происходящее, конечно, шокировало. Но она не растерялась и приняла букет от поклонника, после чего он покинул сцену. В своих соцсетях Бузова смелый поступок мужчины не прокомментировала, а вот пользователи Сети молчать не стали. Многие из них уверены, что ведущая просто решила лишний раз привлечь к себе внимание и сама организовала появление голого фаната.

«ПИАР грязный. Вот и все. Охрана так нежно за ручки взяла и пошли ... Они должны были на Сцену выбежать за ним!!», «Это точно понты. Такая уже звязда сама заплатила за голого пацана», «Сама придумала чтоб поговорили..», «Наигранно т.к когда выскакивают на сцену сразу хватают а он ещё цветы подарил».

Но не только в этом обвиняют Бузову. В День России певица с успехом выступила в родном Санкт-Петербурге, исполнив несколько песен. На видео, которое певица опубликовала в блоге видно, как публика дружно подпевает ей - зрелище впечатляющее.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 12 2017 в 11:49 PDT

Однако в Сети появилась информация, что Ольга якобы заплатила фанатам за подпевку по 200 рублей. Об этом рассказала жительница северной столицы, которая была на концерте Бузовой вместе с внуками.

По словам женщины, во время выступления ее внуки пропали из поля зрения, а потом вернулись с деньгами и листом, где были написаны слова песни ведущей «Дома-2». Правда это или нет пока остается неизвестно. Комментариев со стороны певицы не поступало.

Фото: instagram.com