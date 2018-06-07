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На коне и без белья: Ольга Бузова снова отличилась на публике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Бузовой

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Ольга Бузова шокировала окружающих эффектными выходами в свет.

Ольга Бузова — мастер хайпа и эпатажа: она как никто другой умеет привлечь к себе внимание. Накануне начинающая певица появилась на вручении премии Fashion People Awards в платье, не подразумевающем наличия нижнего белья. Идеальная фигура Ольги и небольшая грудь позволяет ей не носить его вовсе.

А сегодня, на премии МУЗ-ТВ, спонсором эффектного появления Ольги Бузовой стал конь. «Заехала на коне в российский шоу-бизнес», — написала принцесса в блоге.

Но и это еще не все. На красной дорожке с артисткой случился конфуз: длинный шлейф платья откололся и остался лежать на земле. Впрочем те, кто следит за творчеством звезды, не поверили ей: трюк с отстегивающейся юбкой используют многие звезды с целью привлечь к себе максимум внимания.

Какой выход вам нравится больше? Удалось ли Бузовой переплюнуть свое собственное появление на премии в прошлом году, когда она полуобнаженная появилась из ракушки?

Фанаты с нетерпением ждут начала шоу. В этом году Ольга будет сражаться с коллегами в двух номинациях («лучшее женское видео» и «лучшая песня рунета») и споет с Филиппом Киркоровым и Ксенией Собчак.

Фото: instagram

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