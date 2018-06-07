На коне и без белья: Ольга Бузова снова отличилась на публике

Какой выход вам нравится больше? Удалось ли Бузовой переплюнуть свое собственное появление на премии в прошлом году, когда она полуобнаженная появилась из ракушки?

Фанаты с нетерпением ждут начала шоу. В этом году Ольга будет сражаться с коллегами в двух номинациях («лучшее женское видео» и «лучшая песня рунета») и споет с Филиппом Киркоровым и Ксенией Собчак.

Фото: instagram