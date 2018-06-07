На коне и без белья: Ольга Бузова снова отличилась на публике

Ольга Бузова — мастер хайпа и эпатажа: она как никто другой умеет привлечь к себе внимание. Накануне начинающая певица появилась на вручении премии Fashion People Awards в платье, не подразумевающем наличия нижнего белья. Идеальная фигура Ольги и небольшая грудь позволяет ей не носить его вовсе.
А сегодня, на премии МУЗ-ТВ, спонсором эффектного появления Ольги Бузовой стал конь. «Заехала на коне в российский шоу-бизнес», — написала принцесса в блоге.
Но и это еще не все. На красной дорожке с артисткой случился конфуз: длинный шлейф платья откололся и остался лежать на земле. Впрочем те, кто следит за творчеством звезды, не поверили ей: трюк с отстегивающейся юбкой используют многие звезды с целью привлечь к себе максимум внимания.
Какой выход вам нравится больше? Удалось ли Бузовой переплюнуть свое собственное появление на премии в прошлом году, когда она полуобнаженная появилась из ракушки?
Фанаты с нетерпением ждут начала шоу. В этом году Ольга будет сражаться с коллегами в двух номинациях («лучшее женское видео» и «лучшая песня рунета») и споет с Филиппом Киркоровым и Ксенией Собчак.
Фото: instagram