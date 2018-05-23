Бузову назвали самой стильной девушкой России, а ее «заклятую подругу» Бородину — Insta-дивой

Вчера вечером в Москве состоялась юбилейная десятая церемония вручения премии, организованная журналом Оксаны Федоровой Moda Topical. В числе прочих номинаций есть и громкая награда «Самая стильная девушка», и она досталась певице и телеведущей Ольге Бузовой.
Любопытно, что бывшей лучшей подруге звезды Ксении Бородиной тоже вручили премию — «Insta-дива». Ольга и Ксения весь вечер провели порознь, и неизвестно даже, поздравили ли они друг друга.
Я не помню , говорила я вам или нет , что мало кого люблю из шоу-биза) люблю наверно громкое слово, уважаю и с кем всегда приятно пообщаться. Вот кстати я всегда знала , что @reginatodorenko такая же живая в жизни и как на телеке. Живая- это когда ты понимаешь, что человек улыбается и общается с тобой искренне и энергетика от него бешеная, что одновременно простая и клевая. Очень приятно было пообщаться. А не общаюсь со многими я там потому что 80% выгодников и по-другому назвать этих людей сложно. Посылают тебе смс в ватс апп с просьбой выложить очередной видосик с отметочкой, при этом в течении года я молчу чтобы поздравить с др, вообще не вспомнят)) а один раз был случай, когда я раз 5-6 выставила «певца», добавляя подписчиков , популярности и так получилось что на 6 отказала, так он здороваться перестал😂🤦♀️ все подходят, целуют , улыбаются, но искренности там очень мало. Мало открытых, добрых, честных людей. И поверьте дружбы тоже мало. Я вообще редкий гость на светских раутах, у Оксаны Федоровой всегда с удовольствием, там приятная атмосфера😘 общаюсь я со многими, уважаю единицы, не дружу ни с кем, мне в жизни хватает друзей и близких. При этом хочу заметить , я сама никогда никого не прошу ничего сделать, не прошу выставлять, отмечать меня и пиарить))) редкий случай, могу попросить выставить пост о помощи деткам и то, мало от кого можно дождаться поддержки 🤦♀️ p.s история там ничего такого, продолжения нет))) просто про сумку)))
Кстати, получая награду из рук ведущих, Бузова еще и произнесла длинную речь о том, что она могла бы забрать и другие награды, обделив своих коллег, а в конце выступления назвала себя самой завидной невестой России.
Фото: Instagram