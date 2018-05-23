Бузову назвали самой стильной девушкой России, а ее «заклятую подругу» Бородину — Insta-дивой

Вчера вечером в Москве состоялась юбилейная десятая церемония вручения премии, организованная журналом Оксаны Федоровой Moda Topical. В числе прочих номинаций есть и громкая награда «Самая стильная девушка», и она досталась певице и телеведущей Ольге Бузовой.

Любопытно, что бывшей лучшей подруге звезды Ксении Бородиной тоже вручили премию — «Insta-дива». Ольга и Ксения весь вечер провели порознь, и неизвестно даже, поздравили ли они друг друга.