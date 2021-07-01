Влад Соколовский вернулся к бывшей возлюбленной, которую оставил полгода назад

О воссоединении с возлюбленным своим подписчикам в Instagram поведала Ангелина.

«Невозможное возможно? Верите в это? Я — да. Полгода работы над собой перевернули все на 360 градусов! Удивительно, как это работает! Только при полном включении с двух сторон и внутренней проработке каждого можно прийти к крутым результатам! Проверено. Любовь сильнее», — говорит Суркова.