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Влад Соколовский вернулся к бывшей возлюбленной, которую оставил полгода назад

Участница кастинга в группу SEREBRO Ангелина Суркова сумела вновь покорить сердце непостоянного музыканта.
Влад Соколовский вернулся к бывшей возлюбленной, которую оставил полгода назад

После развода с матерью своей дочери Мии Ритой Дакотой Соколовский встречался с самыми разными девушками, однако по-настоящему его сердце смогла покорить молодая певица Ангелина Суркова. К огромному огорчению поклонников, пара продержалась недолго, и в конце прошлого года звезды приняли решение расстаться.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Влад Соколовский и Ангелина Суркова

Фото: @vs20

Однако конец стал только паузой, и долго друг без друга обходиться они не смогли.

О воссоединении с возлюбленным своим подписчикам в Instagram поведала Ангелина.

«Невозможное возможно? Верите в это? Я — да. Полгода работы над собой перевернули все на 360 градусов! Удивительно, как это работает! Только при полном включении с двух сторон и внутренней проработке каждого можно прийти к крутым результатам! Проверено. Любовь сильнее», — говорит Суркова.

Фото: Instagram Влада Соколовского, Ангелины Сурковой

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