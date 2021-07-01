Влад Соколовский вернулся к бывшей возлюбленной, которую оставил полгода назад
После развода с матерью своей дочери Мии Ритой Дакотой Соколовский встречался с самыми разными девушками, однако по-настоящему его сердце смогла покорить молодая певица Ангелина Суркова. К огромному огорчению поклонников, пара продержалась недолго, и в конце прошлого года звезды приняли решение расстаться.
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Фото: @vs20
Однако конец стал только паузой, и долго друг без друга обходиться они не смогли.
О воссоединении с возлюбленным своим подписчикам в Instagram поведала Ангелина.
«Невозможное возможно? Верите в это? Я — да. Полгода работы над собой перевернули все на 360 градусов! Удивительно, как это работает! Только при полном включении с двух сторон и внутренней проработке каждого можно прийти к крутым результатам! Проверено. Любовь сильнее», — говорит Суркова.
Фото: Instagram Влада Соколовского, Ангелины Сурковой
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