«Мы пережили с тобой страшное»: Дана Борисова простила маму
Отношения Даны Борисовой и ее мамы сложно было назвать добрыми. Екатерина Ивановна вмешивалась в личную жизнь дочери, устраивала скандалы, та в ответ — лишила ее жилья в Москве и заставила переехать Крым. Но именно мама стала тем человеком, который забил тревогу в трудную минуту и фактически спас Дану от гибели.
Сегодня телеведущая обратилась к ней с нежными словами: «Я люблю тебя за все, что ты для меня сделала. Мы пережили с тобой страшное, непростое время. Но мы и изменились с тобой вместе и теперь нам очень хорошо и понятно вдвоем. Я люблю тебя, мама. Надеюсь,что совсем скоро услышу такие слова и от своей любимой Полины».
«Ура! Наконец то! Ближе мамы никого нет», «Молодцы!!! Сильные, красивые, а самое главное любящие друг друга!», «Как приятно смотреть на это фото! Здоровья вам», — радуются поклонники.
На днях Дана Борисова посетит Международный Антинаркотический Лагерь НАС в Крыму. А пока она наслаждается обществом самого близкого человека в мире.
Откровенный рассказ Екатерины Ивановны о том, как она спасала свою дочь, читайте на нашем сайте.
Фото: instagram.com