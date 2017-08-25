41-летняя телеведущая Дана Борисова попросила прощения у мамы

Отношения Даны Борисовой и ее мамы сложно было назвать добрыми. Екатерина Ивановна вмешивалась в личную жизнь дочери, устраивала скандалы, та в ответ — лишила ее жилья в Москве и заставила переехать Крым. Но именно мама стала тем человеком, который забил тревогу в трудную минуту и фактически спас Дану от гибели.

Сегодня телеведущая обратилась к ней с нежными словами: «Я люблю тебя за все, что ты для меня сделала. Мы пережили с тобой страшное, непростое время. Но мы и изменились с тобой вместе и теперь нам очень хорошо и понятно вдвоем. Я люблю тебя, мама. Надеюсь,что совсем скоро услышу такие слова и от своей любимой Полины».